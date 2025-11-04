El viernes se celebrará el VIII Congreso Mujer Executiva 360º

Redacción BADAJOZ. Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La entidad Almattia celebrará el viernes, 7 de noviembre, la octava edición de su Congreso Mujer Executiva 360º, una cita ya consolidada como referente en el análisis de la situación de la mujer en la sociedad, la empresa y las instituciones, y los retos que quedan por delante para lograr una igualdad efectiva.

Como apunta en el título del Congreso, se pretende un abordaje integral de la cuestión, fuera de estereotipos o clichés, y desde perspectivas muy distintas.

Este encuentro está dirigido a mujeres y hombres que desean eliminar los estereotipos de género en el ámbito social, institucional y empresarial, y abordar la igualdad de las personas desde la inclusión, integración y armonía entre géneros.

La organización del congreso corre a cargo de la empresa Almattia Formación & Organización de Eventos Empresariales. La presentación comenzará a las 9.10 horas y el acto Inaugural tendrá lugar entre las 9.15 y las 9.45 horas.

Contará con las intervenciones de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, del alcalde de Badajoz, de la secretaria general de Igualdad de la Junta de Extremadura, de la presidenta de la Diputación de Badajoz, del secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña, del director territorial de Ibercaja y de la presidenta del comité organizador del congreso.

Posteriormente se iniciará el potente programa del evento. Y el acto de clausura tendrá lugar a las 14.55 horas, con la intervención de la consejera de Hacienda y Presupuesto de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva.

Se prevé una asistencia presencial de 500 congresistas, y unos datos de conexión virtual similares a los de la pasada edición (que superó las 2.500)

Este congreso está dirigido a un público diverso, autónomos, emprendedores, empresarias y personas que ocupan cargos directivos, así como asistentes de otros perfiles interesados en conocer y tomar parte en mensaje del evento.

Mujer EXECUTIVA 360 cuenta con los patrocinios y colaboraciones de diferentes Instituciones y empresas, como IBERCAJA, CREEX, JUNTA DE EXTREMADURA, DIPUTACIÓN DE BADAJOZ, ASAMBLEA DE EXTREMADURA, AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, DIPUTACIÓN DE CÁCERES, IBERDROLA, MAPFRE, TELEFONICA, FUNDECYT-PCTEX, STACART, CORTE INGLÉS, FUZE TEA, HOY, MONLIZ, SEGEDA, EMPRESAS EN POSITIVO, DB MAXILODENTAL, ACTIVIDAD CONSULTORIA, COEBA, FUNDACIÓN CRESEM, GAS EXTREMADURA, BITTACORA, SAVEX, TESELA, SERVICIOS AUXILIARES EL FRESNO, Y EQUIPO GUERRERO.

La cita es presencial, en el edificio IBERCAJA de Badajoz, con inscripción obligatoria y gratuita, y online en el canal YouTube del Congreso, también con inscripción, y dará comienzo a las 8:30 horas.

Enlace para reservar invitación presencial y online: WWW.ALMATTIA.COM

Nota: para la toma de declaraciones a las diferentes autoridades asistentes y otros, y con el fin de poder comenzar puntualmente la inauguración institucional deben realizarse entre las 8:40 y 9:05 de la mañana. Podrá realizarse en el hall de acceso al auditorio o en la zona de photocall habilitada para el efecto.

Contacto:

Pilar Coslado. Presidenta del Comité Organizador. 676458130.

Cristina Villalobos. Coordinadora y RR.II. 924. 20.50.50./ 637886123.

pcoslado@almattia.com

eventos@almattia.com

(Se adjunta programa)