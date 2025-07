Ventura Sosa: «Ser yo mismo es lo que más me ha hecho destacar»

Con apenas 19 años, Ventura Sosa dejó su ciudad natal, Badajoz, para buscar su camino en Madrid. No fue fácil. El ruido, la ... multitud y la rapidez de la capital contrastaban con la tranquilidad de su tierra, donde todo se mueve a otro ritmo y la naturaleza forma parte del día a día. Pero con el tiempo, aprendió a adaptarse, echó raíces en la ciudad y hoy considera que Madrid también es parte de su hogar.

Representar a Badajoz en el certamen de Míster Internacional ha sido para él más que un título: ha sido la oportunidad de llevar con orgullo el nombre de la tierra que lo vio crecer. «Desde que empecé en este mundo, siempre soñé con representar a mi gente, a mi ciudad. Poder hacerlo finalmente es una satisfacción enorme», cuenta con emoción.

Badajoz, asegura, tiene mucho que mostrar al mundo. «Es una tierra preciosa, llena de vida, de paisajes tranquilos y gente humilde y generosa. Me gustaría que más personas conocieran ese lado de nuestra provincia».

La preparación para el certamen no ha sido sencilla. Ventura ha dedicado meses a entrenamientos físicos, clases de pasarela, oratoria, expresión corporal y cuidado mental. «Es una preparación integral. No se trata solo del cuerpo, sino también de estar mentalmente fuerte para enfrentarte a una semana de competencia», explica. El certamen nacional se celebrará en Tenerife, del 23 al 30 de julio, y Ventura se siente listo. «He trabajado muchísimo. Compaginarlo con clases y trabajo ha sido duro, pero tengo grandes expectativas. Sé que puedo lograr un buen puesto».

Para Ventura, lo más importante en un certamen no es únicamente el físico, aunque lo considera parte del proceso. «La clave es ser auténtico. La gente conecta con la verdad, con quien eres realmente. Hoy en día se valora mucho más la actitud y presencia que una imagen perfecta».

Una de las experiencias más significativas que ha vivido en este camino fue durante la preparación del certamen de Madrid. «Fueron tres meses intensos, donde conocí a personas que hoy son como hermanos para mí. Más allá de los títulos, me quedo con las vivencias, los vínculos y los momentos compartidos».

Su participación en el certamen no solo busca visibilidad profesional, sino también enviar un mensaje: «Quiero que mi historia sirva de inspiración para quienes, como yo, alguna vez se sintieron perdidos o dudaron de dar un paso importante. Yo me fui muy joven de casa y, aunque fue duro, aprendí muchísimo. Gané independencia, conocí gente maravillosa y crecí como persona».

Un futuro prometedor

Más allá del concurso, Ventura ya piensa en sus próximos pasos. Si gana el certamen nacional, representará a España en un evento internacional. Aunque aún no tiene un plan definido, está abierto a todo lo que venga. «Este mundo es nuevo para mí, lo estoy conociendo poco a poco. Si se abre esa puerta, seguro que encontraré el camino que mejor se adapte a mi».

Actualmente, además del modelaje, sueña con colaborar con grandes marcas y adentrarse más en la industria de la moda. También le gustaría involucrarse en proyectos sociales, sobre todo en el ámbito de la salud, un área que siempre le ha interesado.

De cara al futuro, no descarta que su rumbo cambie. «Me gustaría seguir creciendo en la moda, pero también soy consciente de que la vida te lleva por caminos inesperados. Quizás con este título descubra nuevas oportunidades que ni siquiera imaginaba».

Su motivación, reconoce, viene en gran parte de su familia. «Siempre me han apoyado, incluso a la distancia. Y también me motivo yo mismo. Soy muy exigente conmigo, me gusta dar lo mejor en todo lo que hago».

Cuando se le pregunta qué consejo daría a quienes quieren seguir sus pasos, Ventura lo tiene claro: «Que no dejen que el miedo los paralice. Sentir miedo es humano, pero no puede ser un freno. Si algo dentro de ti te dice que lo intentes, hazlo. Las mejores cosas suceden cuando te atreves a salir de tu zona de confort».