Vélez tumba las cuentas de la Inmobiliaria Municipal de Badajoz

Los concejales han llegado este lunes al Ayuntamiento de Badajoz con dos ordenes del día, un pleno extraordinario y pequeño para aprobar las cuentas del ... Inmuba y el último pleno ordinario de la legislatura, en el que solo destacaba poner nombre a unas calles. Todo prometía ser tranquilo y acabar con una foto de familia que finalmente no se ha producido.

La bronca dentro del edificio, además, ha estado acompañada por tres protestas en la puerta: los trabajadores de la FMD que piden ampliar la duración del curso, vecinos que protestan por la deficiente gestión de fondos europeos en los barrios y residentes de un edificio ocupado en Suerte de Saavedra que piden contar con agua en su bloque.

La edil socialista Silvia González ha entrado al salón de plenos con un vestido con escote en forma de corazón y corazones en sus medias y pendientes «para poner amor en el último pleno», pero no ha funcionado. Ha habido alguna intervención con despedidas amables para los concejales que no repetirán, la mayoría, pero el resto de los plenos han sido broncos, con ataques y una sorpresa desagradable para el grupo de Gobierno, les han tumbado las cuentas de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba). El alcalde, Ignacio Gragera, ha asegurado que esto retrasará la construcción y entrega de promociones de viviendas.

El último pleno se ha cerrado sin foto de familia y con acusaciones de corrupción

Se esperaba el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos porque ambas formaciones son muy críticas con la gestión de la Inmuba. Pero, frente a sus 13 votos, los 14 del grupo de Gobierno eran aparentemente suficientes. Se trata de los apoyos de nueve ediles del PP, dos del Ciudadanos y tres no adscritos: Alejandro Vélez, el alcalde Ignacio Gragera y Carlos Urueña que se ha sumado este mismo lunes a esta lista sin partido en el Consistorio, ya que irá en la lista de los populares para el 28 de mayo.

Los números, sin embargo, no han cuadrado porque Alejandro Vélez se ha rebelado y ha votado contra las cuentas de su propio grupo de Gobierno. De hecho el aún concejal de Limpieza ha sido muy duro con sus compañeros e incluso ha acusado de corrupción al servicio de Urbanismo respecto al área de servicio que defiende en la Plataforma Logística. En un momento del pleno ordinario ha asegurado que hay «cosas oscuras» en esta delegación e intereses particulares al gestionar trámites y el titular del ramo, Carlos Urueña, ha pedido al alcalde que estudie denunciar las declaraciones de Vélez por si son constitutivas de un delito.

La bronca, sin embargo, ha comenzado por la Inmobiliaria Municipal. El concejal delegado de esta empresa pública, Eladio Buzo, ha presentado las cuentas a 31 diciembre 2022. El balance de la sociedad es de unos 9 millones de euros, similar al ejercicio anterior. El año pasado hubo 62.266 euros de beneficios y 1 millón por ingresos, el doble anterior ejercicio por venta y facturación viviendas. Buzo también ha destacado que la auditoría de una empresa externa ha corroborado las cuentas.

Viviendas pendientes en Valdebótoa

Las cuentas no han sido puestas en entredicho por los otros concejales, pero si la actividad del Inmuba. En el caso de Vélez, se ha enfado porque pidió a principios de la legislatura que se hiciese una promoción de viviendas en Valdebótoa, ya que es el edil de Poblados. «Eladio Buzo me respondió que no era rentable por el alto coste de urbanizar. Le encanta tener dinero en el banco. Priman el ahorro en lugar inversión», ha destaco.

A este respecto el edil de Inmuba le ha explicado que el proyecto dependía del cambio del precio de viviendas sociales que aplicó la Junta en 2021 y que «sigue vivo».

Sus declaraciones no han convencido a Vélez que finalmente ha votado en contra.

El golpe del ex de Vox a sus compañeros de bancada no ha sido el único enfrentamiento del lunes. Pedro Miranda por el PSOE ha sido muy crítico con la gestión municipal y ha asegurado que, si gobiernan, sustituirán al gerente. «Solo han vendido humo. Venden un plan municipal de cientos de viviendas que no existen», ha dicho

Miranda ha recordado «fracasos» como el PIR de La Granadilla que no se hizo. «En lugar de edificar en los terrenos municipales, los han vendido a especuladores. Si hubiesen hecho promociones, el problema de la vivienda en Badajoz sería menor», ha dicho el concejal socialista que ha asegurado que también es deficiente la labor del Inmuba en el Casco Antiguo.

La mayor bronca se ha desatado cuando Miranda ha asegurado que el Inmuba ha adjudicado viviendas «a un alto cargo del PP». El alcalde le ha exigido que lleve esta acusación a la Fiscalía y se han intercambiado reproches.

Por su parte Erika Cadenas ha calificado la gestión del Inmuba de «malísima». «La Inmuba está para garantizar el derecho a la vivienda que tienen los vecinos de Badajoz», ha dicho la concejal de Unidas Podemas que ha recriminado al grupo de Gobierno que rechazasen sus propuesta como crear un parque de vivienda asequible en la ciudad.

Una vez terminados los plenos, el alcalde se ha mostrado muy molesto por el resultado. «La foto de hoy es la de Vélez votando con Unidas Podemos y con el PSOE en contra de la vivienda pública en Badajoz. Es algo inaudito», ha dicho con reproche.

Un movimiento «partidista»

«No obedece a ningún tipo de lógica. Las cuentas están auditadas y reflejan la situación contable de la sociedad, independientemente de la gestión. La suya es una posición partidista y entorpecedora de la labor de la Inmobiliaria Municipal», ha asegurado Gragera que ha añadido que no se podrán aprobar las cuentas hasta el verano al menos, lo que podría retrasar promociones de viviendas como las que hay pendientes en San Roque, Cuartón Cortijo y Suerte de Saavedra. «Barrios que necesitan vivienda pública asequible, que hay 1.450 inscritos. Eso es lo que han hecho estos señores del Partido Socialista, Unidas Podemos y Badajoz 5 estrellas».