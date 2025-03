Las velas iluminan el arranque de la Noche en blanco a ritmo de Queen

Dos violines, una viola y un violonchelo comenzaron a tocar los acordes de 'Somebody to Love' de Queen rodeados de 5.000 velas y con ... el atardecer pacense sobre el Guadiana de fondo. Esta estampa en la pradera de la Alcazaba ha sido el inicio de una Noche en blanco que se espera multitudinaria en Badajoz.

El primer tema del cuarteto de cuerda Homage ha terminado con una ovación del público que les rodeaba, cientos de personas que han descubierto cómo es un concierto candlelight, es decir, a la luz de las velas.

«Es un placer para nosotros estar en el concierto inaugural de la Noche en blanco», ha dicho Pablo Nieto, uno de los músicos, tras el primer tema y ha explicado que los conciertos con velas se centran en homenajear a un artista, en su caso a Queen. Siguieron interpretando temas como 'Don't Stop Me Now', 'I want to break free' o 'We Will Rock You' en la que el público acompañó a los artistas con el mítico ritmo de dos golpes y palmada.

Uno de los intérpretes fue explicando, cada dos canciones, de que tres temas se trataba y dando pinceladas sobre los mismos, por ejemplo, que 'Love of my live' en realidad no está dedicada a la primera novia de Fredy Mercury. El cuarteto también conquistó al público con su sentido del humor bromeando. Dijo que estaban orgullosos (son de Madrid) de haber venido a Extremadura «antes que los trenes de alta velocidad».

A las ocho de la tarde abrieron las puertas de la Alcazaba que contaban con controles de seguridad para controlar el aforo. Los que querían disfrutar del concierto en la pradera fueron entrando para ocupar los 400 asientos que se llenaron 25 minutos después de la apertura de puertas. Otros asistentes se llevaron mantas para sentarse en las laderas de la Alcazaba y muchos tuvieron que ver el espectáculo de pie entre los árboles.

Hasta que arrancó la música los asistentes pudieron disfrutar del atardecer con vistas a los puentes sobre el Guadiana. Muchos aprovecharon para hacerse selfies con la estampa.

El espectáculo se iluminó con 5.000 velas ledes. El efecto, según comentaron los asistentes, está muy logrado porque la luz imita el baile que hace una llama. Estaban colocadas, principalmente, alrededor del escenario, en torno a las cuatro sillas que ocuparon los intérpretes de violín, viola y violonchelo. También había velas en los pasillos entre las sillas del público y alrededor de algunos de los árboles de la Alcazaba.

En las primeras ediciones de la Noche en blanco, tradicionalmente, el evento inaugural se celebraba en la plaza de España. Hubo espectáculos aéreos o trapecistas entre otras disciplinas. En 2023 el Ayuntamiento de Badajoz apostó por cambiar de ubicación y de arte y la cita del año pasado arrancó con una exhibición de drones sobre el Guadiana. Miles de personas siguieron desde el puente de Palmas y las orillas como los aviones no tripulados hicieron distintos dibujos en el cielo e incluso escribieron el nombre de la ciudad. En este 2024 la apuesta ha sido por un concierto del movimiento 'candlelight'.

Los conciertos 'candlelight' están de moda en la actualidad. Se celebran regularmente en muchas ciudades españolas, especialmente en entornos históricos, como la Alcazaba. Badajoz se ha estrenado con el grupo Homage y su tributo a Queen. Esta agrupación de cuerda está afincada en Madrid y especializada en los conciertos iluminados con velas. En su repertorio, además del tributo al grupo encabezado por Fredy Mercury cuentan con homenajes a Hans Zimmer o Abba. Homage está formado por Ana Medina (violonchelo), Álvaro Mérida (violín), Jesús Oviedo (violín) y Pablo Nieto (viola).