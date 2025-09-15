HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cruce de la calle Almendralejo con la carretera de la Corte, donde fue el atropello. JOSÉ VICENTE ARNELAS

Los vecinos piden más seguridad en la carretera de la Corte tras un atropello

Estos residentes de Badajoz denuncian que los coches circulan con exceso de velocidad y que hay mala visibilidad en el cruce donde ocurrió

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:18

Hace dos semanas una mujer cruzaba la carretera de la Corte, en Badajoz, cuando fue atropellada. HOY publicó la noticia ... y solo unos minutos después llegaron los comentarios sobre el peligro del cruce donde tuvo lugar el accidente. Los vecinos del cerro de San Miguel piden que se mejore la seguridad en esta vía para evitar nuevos siniestros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  5. 5 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  6. 6

    Un lugar para perderse en Mérida
  7. 7 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  8. 8 Un joven de 25 años resulta herido grave tras caer con la moto por un barranco en Acebo
  9. 9

    Veteranos de fútbol 7 de Cáceres: «Disputamos los partidos sin entrenar, no nos dan campo»
  10. 10 Indignación en el estreno oficial del césped del estadio de Plasencia por las redes que no dejan ver el fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los vecinos piden más seguridad en la carretera de la Corte tras un atropello

Los vecinos piden más seguridad en la carretera de la Corte tras un atropello