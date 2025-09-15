Los vecinos piden más seguridad en la carretera de la Corte tras un atropello

Hace dos semanas una mujer cruzaba la carretera de la Corte, en Badajoz, cuando fue atropellada. HOY publicó la noticia ... y solo unos minutos después llegaron los comentarios sobre el peligro del cruce donde tuvo lugar el accidente. Los vecinos del cerro de San Miguel piden que se mejore la seguridad en esta vía para evitar nuevos siniestros.

El accidente tuvo lugar en un cruce muy concurrido. Un vehículo giraba desde la calle Almendralejo hacia la carretera de la Corte y embistió a una mujer que cruzaba el paso de peatones.

«Es lo que temíamos, un atropello o un accidente mortal. Pero aquí no es raro porque hay muchos golpes entre coches, lo que pasa que no son muy graves», se lamenta José Ramón Guerrero, que es mecánico y vive a unos metros del citado cruce.

Este, y otros residentes, piden que se estudie este cruce y otros puntos de la carretera de la Corte, para mejorar su seguridad. Alegan que el cruce tiene mala visibilidad y que los coches circulan con exceso de velocidad.

En cuanto al primer punto, el problema es que los pasos de cebra están muy cerca del cruce. Los coches que se aproximan a la intersección, si paran antes del paso de cebra, no pueden ver el tráfico de la vía transversal. Para hacerlo deben superar las líneas y, cuando lo hacen, invaden el cruce con su coche.

«Es un cruce peligroso para peatones y para coches. Escuchamos frenazos, bocinazos y de todo», explica Marcos Román, otro residente de la zona que cree que la solución sería instalar un semáforo.

Los vecinos advierten que la situación del cruce ha empeorado desde que se colocó el carril bici. En las calles Almendralejo y Cañamo se ha instalado recientemente esta vía para unir las instalaciones deportivas de Suerte de Saavedra con el carril bici de la avenida del diario HOY. Para ello el espacio para coches se ha estrechado y hay menos visibilidad.

Los conductores también denuncian que hay dos espacios donde está prohibido aparcar en la calle Cañamo cerca del paso de cebra. El objetivo es que no haya vehículos que impidan la visibilidad del cruce. En la práctica, sin embargo, casi siempre hay turismos mal estacionados en estas zonas restringidas, por lo que no se puede ver.

«Los coches no respetan el límite de velocidad. Si pusiesen un radar, multaban a la mitad de los que circulan por la carretera de la Corte», advierte Manolo Plaza, otro vecino, mientras señala a varios vehículos que pasan rápido frente a su casa.

Los pasos de peatones que hay en la zona están elevados y también hay bandas reductoras, pero según denuncian los vecinos, los conductores no frenan, especialmente los que llegan desde Tres Arroyos hacia en centro de la ciudad.

«No se si deben colocar semáforo, badenes mejores o un radar o una rotonda que es lo que dicen los vecinos, pero tenemos un peligro a la puerta de casa», concluye José Ramón Guerrero.

No entra una rotonda

El experto en motor del diario HOY, José Antonio Polo, descarta que la solución sea instalar una rotonda en el cruce, como piden algunos residentes. Para crear una glorieta, añade, el espacio debe ser más amplio. Pone como ejemplo las rotondas de la avenida del Perú, en el polígono de La Paz, que son demasiado pequeñas para agilizar el tráfico.

Polo cree que la señalización en el cruce entre la carretera de la corte y la calle Almendralejo es correcta, aunque reforzaría la del carril bici.

Otra solución posible, añade, sería alejar los pasos de cebra del cruce. Sin embargo advierte que, en este caso, es vital colocar vallas en la acera para canalizar a los peatones hacia los pasos de cebra. Eso evita que los vecinos crucen indebidamente por dónde antes estaba el paso, lo que sería un riesgo añadido.