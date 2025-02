Los vecinos exigen que se recuperen los solares pendientes de la riada de Badajoz desde hace 27 años

Este martes se cumplen 27 años de la riada de Badajoz. Las 25 muertes fueron la mayor pérdida, pero además 1.200 personas perdieron sus casas y cuatro barrios de Badajoz quedaron marcados para siempre. Casi tres décadas después quedan 14 hectáreas por recuperar tras ... la tragedia y no hay una fecha para que se lleve a cabo. La novedad de este año es una propuesta para crear un plan de viviendas en las zonas afectadas. Los vecinos muestran sorpresa ante este proyecto, ya que no se puede construir en las áreas que se inundaron. Pero sí exigen que se recuperen esos solares que llevan casi tres décadas esperando.

La propuesta sobre las viviendas se la hizo la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a Pedro Sánchez hace dos semanas, cuando se reunieron en la Moncloa. Entre las 88 medidas que propuso para la región solicitó un plan de vivienda que guarda relación con la riada: «Un plan especial con fondos para la regeneración de la zona de los barrios de Cerro de Reyes, Antonio Domínguez, San Roque y Pardaleras de Badajoz, afectados por la riada de agua y lodo de 1997 que desbordó los cauces del Rivillas y el Calamón, y la construcción de viviendas», indicaron desde la Junta.

La duda que surge en los barrios implicados es dónde se construirían esas viviendas. HOY ha consultado a la Junta cuáles serían las ubicaciones, pero no han recibido aún respuesta. Indican que la propuesta entregada al Gobierno no especifica la ubicación.

Área inundable

Tras la riada se estableció un área inundable por el riesgo de que los arroyos volviesen a desbordarse. Son catorce hectáreas. En esos terrenos el Ayuntamiento ha ido comprando y demoliendo propiedades, aunque aún quedan un centenar pendientes. El plan general establece que deben ser zonas verdes, pero no se ha comenzado la obra prometida.

En esas catorce hectáreas no se pueden construir casas, por lo que en los barrios no entiende cómo el proyecto de regeneración que esperan desde hace 27 años puede ser un plan de vivienda. «Si quiere construir casas en la zona de la riada, que se vaya ella a vivir allí». Con ese desplante contesta Manoli Risco a la propuesta de la presidenta de la Junta. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pardaleras lamenta la falta de avances en los solares que quedan en su barrio desde la riada.

En este punto coincide Miguel García, presidente de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes. «Cualquier proyecto que llegue al barrio para mejorarlo, bienvenido sea, pero no pueden hacer casas en las zonas de la riada, así que no lo veo lógico». García pide que les informen de los detalles de la propuesta, pero, ante todo, que cumplan con el compromiso pendientes desde 1997. «Ojalá estuviésemos diciendo que empieza la obra en el 27 aniversario, que ya son años», añade.

La obra a la que se refiere el representante de los vecinos del Cerro de Reyes es la que depende del Ayuntamiento de Badajoz, la recuperación de las catorce hectáreas en las zonas inundables que, según el Plan General, deben ser zonas verdes. Durante años el Consistorio pacense ha ido expropiando casas y derribándolas. Aún queda un centenar pendientes, la mayoría solares. Solo una veintena de casas quedan en pie y están habitadas. Además resta llevar a cabo la segunda fase, convertir los solares en una zona verde con dotaciones para los vecinos. «Casi 30 años y quedan casas, ruinas y solares. Nunca pensamos que duraría tanto», se lamenta Manuela Merchán, vecina de San Roque que vive junto a la zona inundable.

Reclaman los proyectos pendientes como una pista de BMX en el Cerro de Reyes o aparcamientos en Pardaleras

En los cuatro barrios no rechazan que se hagan viviendas. «Podría venirle bien a la gente joven si son asequibles», dice Manoli Risco, pero no entienden qué tienen que ver con su prioridad, que es que se arreglen los solares de las zonas inundables.

En la anterior legislatura el Ayuntamiento trató de desbloquear la situación con una subvención europea. Pidió cuatro millones de euros para recuperar siete hectáreas en los cuatro barrios afectados. El proyecto incluía un gran parte, pistas deportivas..., pero no se llevó a cabo y no se ha vuelto a impulsar.

Miguel García asegura que en el Cerro de Reyes no renuncian a seguir reclamando esta mejora. «Nos hablaron de poner una pista de patinaje y de BMX, y aún esperamos que sea verdad porque ese tipo de obras sí se pueden hacer en la zona inundable y sería una gran ayuda». En Pardaleras Manoli Risco espera lo que les prometieron, un aparcamiento, ya que las plazas son muy limitadas en sus calles.

En San Roque esperan una zona verde con quiosco y entre todos los barrios se comprometieron a crear diez pistas deportivas dentro de ese nuevo corredor verde. «Ojalá que no pase otro año, que no sean 28, sin cambios. No se puede olvidar la riada, pero que se vea que los barrios están progresando», reclama García.