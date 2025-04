Los vecinos de Caya en Badajoz vuelven a denunciar que soportan mucho tráfico nocturno

A. RODRÍGUEZ/N. REIGADAS Sábado, 13 de agosto 2022, 08:05 Comenta Compartir

Fernanda Macías no puede dormir estos días. Tiene dos opciones, cerrar la ventana y no descansar debido al calor o abrirla y no conciliar el ... sueño por el ruido constante de camiones pasando delante de su casa. Esta vecina de 70 años denuncia que los vecinos de Caya soportan mucho tráfico nocturno. El problema no es nuevo.

Por la estrecha carretera Rincón de Caya pasan cientos de camiones a diario tanto a la gravera como a otras industrias de la zona. Estas semanas gran parte del tráfico pesado es de transporte de tomates y circulan por las noches, por lo que las molestias para los vecinos se multiplican. Han pedido en numerosas ocasiones que se coloquen badenes para obligar a los camiones a ir más despacio y también que se busque una vía alternativa para que el tráfico pesado no atraviese Jardines del Guadiana y Las Moreras, ya que son zonas habitadas. La carretera de Caya también preocupa a sus residentes por el mal estado de la calzada. Esta es la denuncia de otro vecino, Vicente Regalado. Asegura que la calzada presenta numerosos baches, algunos de gran profundidad, que suponen un grave peligro para sus habitantes. La situación para los residentes de la zona es complicada dada la extrema cautela con la que tienen que hacer el paso por la vía tanto en el rol de conductor como de peatón. Regalado añade que el problema se viene arrastrando desde hace muchos años y los vecinos están desesperados por no recibir la suficiente atención del Ayuntamiento de Badajoz. Según Regalado, el Consistorio no hace más que presentar excusas y solicitar documentos oficiales. Los vecinos han presentado quejas formales y hasta una recogida de firmas para que se pusiera remedio. Accidentes Los accidentes que están causando estos baches preocupan a los residentes de la zona, ya que se juegan la integridad física. Vicente asegura que pronto alguien saldrá muy perjudicado. «Hasta que no haya un accidente mortal no van a solucionarlo», protesta. El mal estado de la calzada, detallan los afectados, ha provocado accidentes como salidas de vía, pinchazos, ruedas reventadas al esquivar hoyos o caída de las cargas que llevan los camiones. Antes esto los vecinos piden una propuesta por parte de los responsables municipales que dé una solución al peligro que supone esta vía.

