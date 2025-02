Los vecinos de la calle Stadium piden árboles para el corredor verde

Hace dos meses que los vecinos de Pardaleras en Badajoz podrían haber estado paseando bajo la muralla de la calle Stadium. La obra que comenzó ... hace más de un año para recuperar parte de este monumento histórico tenía previsto su fin en el mes de mayo, pero la aparición de elementos arqueológicos y el hallazgo de restos de revellín han retrasado los trabajos iniciales.

No será hasta el mes de septiembre, fecha en la que el Ayuntamiento ha anunciado el fin de las obras, cuando los pacenses que viven en este barrio podrán pasear por el corredor verde que rodea la muralla. Aunque la ausencia de sombras en los 20.000 metros cuadrados de explanada es el motivo por el que muchos como Juan Ramírez no creen que gasten mucha zapatilla. «Es la única parte de la muralla que no tiene árboles. ¿Quién va a venir aquí a pasear con el calor que hace y sin una sombra?».

A este vecino le parece absurdo que hagan una zona verde en la que no exista ningún árbol. «No hay asientos, papeleras, fuentes...está bonito pero muy mejorable», relata Ramírez.

Este vecino no es el único que se queja de la ausencia de árboles. «Vamos a tener que coger el paraguas para poder pasear por la explananda porque no hay ni una sola sombra. ¡Tan bonito que decían que lo iban a dejar!», exclama Vicenta Bermejo, propietaria de uno de los pisos que hay frente a la muralla.

Esta vecina comenta que no podrá bajar al nuevo parque que han construido frente a su casa. «La rampa que hay para acceder a la explanada está muy empinada, yo con mi edad no me atrevo a bajar por ahí», apunta Ramírez que se conformará con ver el parque desde el balcón de su casa.

La sombra es el principal problema que perciben los vecinos, así lo explica el propietario del bar Stadium, Miguel Díaz. «Está huérfano de árboles y esto muchos lo ven como un impedimento para venir. No ponen árboles para que se vea la muralla, pero si ponen una valla metálica», cuenta el hostelero.

La muralla

El motivo por el que no se siembran árboles en el corredor no es otro que evitar que se oculte la muralla. Así lo contó HOY hace unos meses cuando el Ayuntamiento comunicó que prorrogaría las obras hasta el mes de septiembre.

Entonces, el Consistorio informó que el motivo por el que habían retirado varios árboles plantados cerca de la muralla se debía a que no estaban contemplado en el proyecto inicial. Y es que el objetivo no es otro que lucir la muralla como luce el acueducto de Elvas.

Así el resultado final será una explanada de césped de 20.000 metros cuadrados.

En cuanto al problema que supone para los vecinos la ausencia de árboles, el presidente de la Asociación de Amigos de Badajoz, Manuel Cienfuegos, ha explicado que «el foso de la muralla no debe tener árboles al tratarse de un proyecto que recupera un elemento histórico».

Para tranquilidad de los vecinos el presidente de la asociación ha contado que están dispuestos a estudiar junto con el Ayuntamiento la posibilidad de plantar árboles, siempre que sean de bajo porte, en la zona más cercana a la calle Stadium, «Se podrían sembrar en la contraescarpa, es decir en la parte exterior de la muralla, la zona más pegada a la calle», argumenta.

Ampliar Miguel Díaz, propietario del bar Stadium. J.V. ARNELAS

Cienfuegos también ha afirmado que comprende el problema de los vecinos pero que prima la recuperación de esta arquitectura, la cual será puesta en valor con la realización de esta obra.

Una puesta en valor que para muchos vecinos decae con la instalación de una valla metálica que estos días los operarios colocan al borde de la calle Stadium. «No tiene sentido que no nos dejen sembrar árboles para lucir la muralla y luego instalen esta valla», comentan.

Una actuación que tampoco agrada a Amigos de Badajoz pero que consideran necesaria. «A nosotros tampoco nos gusta la presencia de acero en los proyectos pero la seguridad es lo primero», apostilla Cienfuegos.