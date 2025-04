Vecina de la Ronda Norte: «Escuché cómo le decían a la chica que le iban a quemar el piso»

Los camiones de bomberos despertaron la pasada madrugada a algo más de la decena de vecinos que viven en el número 20 de la avenida ... Manuel Rojas Torres, en la Ronda Norte. Aunque algunos vecinos no lo tuvieron fácil para conciliar el sueño después de la pelea que escucharon el domingo por la tarde en las puertas del bloque de tres plantas. «No estaba tranquila porque esa misma tarde hubo una pelea en la casa de la vecina que vive en el bajo, y escuché cómo le dijeron a la chica que iban a quemarle el piso», contaba ayer tras el incendio una de las vecinas, que prefirió no dar su nombre.

Una amenaza que no prueba nada, pero que hace sospechar a los inquilinos del resto de viviendas que el incendio que hubo en uno de los inmuebles, por el que tuvieron que salir de sus casas, fue intencionado. Las llamas devoraron las habitaciones y otras estancias del piso, ubicado en la planta baja, en el que vive una mujer joven. «El piso es de su madre, pero ahora es ella la que vive en él, y desde entonces empezaron los problemas», explican.

Las ventanas de la vivienda dan a la acera de la avenida, lo que lo hace accesible desde la calle. De las persianas y cristales no ha quedado ni rastro tras un fuego que despertó a los vecinos del edificio a las cuatro de la madrugada. «Estaba dormido pero el olor a humo era tan fuerte que creo que fue eso lo que me despertó», recordaba uno de los propietarios del bloque mientras observaba el estado en el que ha quedado la entrada al edificio.

En el momento en el que se produjo el incendio la joven no se encontraba en la casa. Según los vecinos se había ido debido a las amenazas recibidas. Sí dejó allí a sus mascotas, dos perros; un american stanford y un yorkshire, que murieron a consecuencia de las llamas junto a tres canarios de los que solo quedan las jaulas calcinadas que se ven desde una de las ventanas que da para la calle.

Una de las vecinas de las plantas superiores, que fue precisamente quien escuchó las amenazas esa misma tarde, tuvo que ser atendida por crisis de ansiedad e inhalación de humo. «Estoy mal del corazón, he tenido dos infartos y ayer con el fuego me puse muy nerviosa», destacaba.

Cuando los bomberos subieron a su piso le pusieron oxígeno e intentaron calmarla. «Nosotros avisamos a los vecinos y les dijimos que cerrasen puertas y ventanas porque en esos momentos donde más seguros estaban era en sus casas», afirmaban los bomberos que fueron alertados por la llamada de un vecino.

Ellos llegaron al edificio a las 4.36 horas de la madrugada. El fuego estaba centralizado en una las habitaciones. Según apuntan, había bastante humo en el interior del bloque de viviendas, de ahí que los vecinos no pudieran salir de sus casas y que los agentes estuviesen trabajando en el edificio hasta las 6.22 horas. «La extinción de las llamas fue rápida, pero hubo que evacuar a los vecinos para refrescar y ventilar el bloque», destacan desde el parque de Bomberos de Badajoz.

Más amenazas con fuego

La mayoría de los propietarios de estos pisos viven en ellos hace más de dos décadas, y aseguran que desde hace unos meses es habitual que ocurran este tipo de cosas. «Tenemos miedo y queremos una solución porque no es la primera vez que intentan hacerle algo a la chica que vive en el piso de abajo. Ya intentaron quemarle el coche y lo peor es que nos está afectando a todo el bloque».

El humo llegó a todas las casas, donde los vecinos pasaron la mañana de ayer limpiando. «Han venido mis cuñadas a ayudarme porque aunque no hay nada destrozado aquí huele muchísimo a quemado. He tenido que quitar las cortinas y vamos a limpiar todo», explicaba.

Nerviosa llegó una de las vecinas del tercero, ella no estaba en su casa la noche del incendio, pero sí su madre y su hijo. «Me llamaron a las cinco de la madrugada para contarme lo que estaba ocurriendo. Mi madre y mi hijo se encerraron en el salón hasta que los bomberos los sacaron a la calle», contaba esta propietaria, que asegura que no viven tranquilos por las amenazas hacía su vecina. «Esto ya ha ocurrido más veces, antes fue el coche y ahora ha sido su casa. No sabemos qué será lo próximo», aseguraba otro de los vecinos, que respiraba aliviado al conocer que no se ha visto comprometida la estructura del bloque.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron ocho efectivos de bomberos con dos camiones autobombas, el vehículo del mando y la autoescala. También se desplazó una unidad medicalizada, y un soporte vital básico del SES. También estuvieron allí los agentes de la Policía Nacional que en estos momentos se encargan de investigar el origen de las llamas y si estas fueron provocadas o fue un accidente.