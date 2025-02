Valdepasillas tendrá un parking subterráneo con 400 plazas

El Ayuntamiento va a hacer un parking subterráneo en Valdepasillas con 400 plazas para solventar la falta de plazas de aparcamiento en este barrio. Ocupará ... una de las explanadas de aparcamiento de Godofredo Ortega Muñoz, concretamente la que está contigua al colegio Nuestra Señora de la Luz, entre los carriles de circulación y los bloques de pisos.

En Urbanismo ya se trabaja en los pliegos para que el concurso de redacción de este proyecto salga antes de que finalice este año. El Ayuntamiento tiene clara la idea: «Tendrá dos plantas con unas 200 plazas en cada una y la parte superior, que ahora se usa como aparcamiento, se podrá reconvertir en una zona verde», apunta el edil responsable, Carlos Urueña.

La obra, añade, no presenta complicaciones porque hay espacio suficiente –asegura el concejal– para poder distanciar la excavación de las viviendas y prescindir de tener que levantar muros pantallas. Tampoco es un problema la arqueológica, porque en este punto de la ciudad no es necesario un seguimiento a pie de obra para levantar el suelo.

Podrá duplicarse

Esta será la primera fase porque la idea del Ayuntamiento es duplicar la capacidad del futuro parking haciendo otras dos plantas subterráneas al otro lado de la calle, que también tiene una playa de aparcamientos en superficie del mismo tamaño. En ese caso, quedarían conectados en un único parking y aumentaría su capacidad con otras 400 plazas para vehículos.

La construcción de un parking en Valdepasillas está entre los acuerdos que PP y Cs firmaron a inicios de legislatura. En ese compromiso se fijaba iniciar el expediente dentro de los primeros cien días de Gobierno. Los plazos no se han cumplido y Urueña admite que la ejecución de las obras del parking no llegará en esta legislatura, pero al menos tiene intención de que antes de que se celebren las elecciones municipales en mayo del año que viene, el proyecto esté redactado y el dinero reservado para que no se quedé guardado en un cajón. Eso permitiría al nuevo equipo de gobierno que salga de las urnas contratar directamente las obras, cuyo plazo de ejecución se prolongará al menos durante dos años.

12.000 euros por aparcamiento

El Ayuntamiento calcula que costará 5 millones de euros y que tendrá que pedir un crédito para costear su construcción

El presupuesto se concretará durante la redacción del proyecto, pero el concejal de Urbanismo calcula que alcanzará los 5 millones de euros, teniendo en cuenta –dice— «que cada plaza de aparcamiento cuesta entre 12.000 y 13.000 euros».

Para su ejecución, el Ayuntamiento solicitó 10 millones de euros de los fondos Next Generation, los destinados por Europa para paliar las consecuencias de la pandemia de la covid. Con ellos, pretendía ejecutar el parking de Valdepasillas y otros tres en el Casco Antiguo (el de la calle Prim, en el patio del palacio de Godoy y Entrepuentes) para compensar la eliminación de aparcamientos que ha sufrido el barrio en los últimos años.

El proyecto, sin embargo, no ha sido aceptado por lo que el Ayuntamiento está buscando la fórmula para financiar estas obras. En el caso del de Valdepasillas, Urueña lo tiene claro: solicitarán un crédito al banco de cinco millones de euros, ahora que se han suprimido la regla del techo de gasto que limitaba la capacidad del Ayuntamiento para gastar los ahorros de las arcas municipales.

Sobre su gestión una vez construido, en el Ayuntamiento aún no hay nada decidido. La opción de la concesión municipal para la explotación privada del parking está encima de la mesa, como también que sea el Ayuntamiento, a través de la Inmobiliaria municipal, la que se encargue de él.