Los usuarios de la estación de autobuses reclaman más seguridad

En los últimos meses era habitual ver en las dársenas de la Estación de Autobuses de Badajoz baños portátiles, una estampa fruto de las obras ... de mejora de accesibilidad y digitalización de estas instalaciones.

Estos ya han sido retirados de las dársenas y han dado paso a nuevos bancos y papeleras, así como dos pantallas que aún no están en funcionamiento, pero que servirán para informar de los horarios de salida de los diferentes autobuses.

Junto a todo esto también hay una gran pantalla en el interior, varios puntos de apoyo isquiático para las personas con problemas de movilidad, y otro de carga de dispositivos móviles que se ubican junto a la única ventanilla que aún mantiene subida la persiana de entre la decena de taquillas que no venden billetes físicos.

El nuevo mobiliario se ha instalado para mejorar la accesibilidad a las instalaciones, pero no consigue ocultar el declive en el que se encuentra este punto de intercambio de viajeros, que reclaman más seguridad. «A mí que me pongan una pantalla o un banco más cómodo no me sirve para nada, lo que quiero es que doten de seguridad la estación porque a partir de las ocho de la tarde aquí se ve de todo», cuenta Encarna Peña, preocupada porque su hija de 18 años utiliza a diario la estación para volver a su casa en Olivenza tras las clases de la Universidad. «Lo que tienen que modernizar es la seguridad, por la noche vienen personas que increpan a los viajeros y necesitamos sentirnos seguros», subraya.

Como ella, Yolanda Vázquez pide seguridad, ella suele llegar a la estación a las 7.30 de la mañana y cuando lo hace esta aún está cerrada. «Cuando llego hay personas acostadas en las dársenas. Lo peor es que no podemos entrar en la estación porque hasta las ocho no abre», cuenta.

Pese a ello los puntos de carga de móviles sí han tenido buena acogida entre los jóvenes, que guardaban cola para alargar la batería de sus teléfonos. No ocurre lo mismo con la comunicación del servicio de transporte. «Echo en falta una mejor comunicación de los horarios de autobuses, que no se informan de manera clara y esto te lleva a preguntar a otros viajeros porque no está bien señalizado», afirma Juan Francisco Trinidad, que estudia Matemáticas en la UEx.

Mejoras

Este joven, que acude semanalmente a la estación, no percibe mejoras tras las obras a la que se ha sometido la estación. «No he notado que las instalaciones estén mejor, creo que las mejoras vendrían con más seguridad, ya que la espera en las dársenas puede ser peligrosa, sobre todo a última hora de la tarde porque ha poca luz en la zona», destaca.

Este joven es uno de los que utiliza los recién estrenados servicios de geolocalización. A través de una aplicación puede conocer dónde se encuentra el autobús y el tiempo de espera que le queda hasta que llegue a la dársena. «Aún se están implementando y eso hace que en ocasiones no se actualice la posición del vehículo, pero es una buena idea», zanja.

Una hora pasa a diario Miguel Aguedo en la estación y echa en falta un mejor funcionamiento de los servicios. «Las taquillas están cerradas y hay falta de información, por lo demás la estación si me parece accesible tras las obras», asegura este joven que también ha utilizado ya el nuevo baño que abrió esta semana y que pide más vigilancia y seguridad en esta zona la estación. «Los viajeros usuales tenemos que convivir con todo lo que hay aquí. Pasamos mucho tiempo esperando y hay personas que cuando te ven aquí de seguido vienen a ofrecerte drogas o a pedirte algo», dice convencido que de seguir así los viajeros tendrán que buscar otro modo de llegar a Badajoz sin pasar por la estación. Pues las pantallas y los nuevos asientos no han terminado con unas instalaciones deficientes, en las que además cada vez quedan menos negocios.