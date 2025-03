Urueña: «Faltan arqueólogos, eso también retrasa las obras»

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, explica uno de los problemas a los que también se enfrenta la rehabilitación del Casco Antiguo: la falta de ... arqueólogos, dado que estos profesionales no pueden tener abiertas más de una actuación a la vez. Esto hace que promociones pequeñas encuentren muchas dificultades a la hora de contratar a estos especialistas.

La arqueología es uno de los problemas a los que se refirió el arquitecto Julián Prieto en la entrevista con HOY, en la que apostaba por una revisión del Plan Especial del Casco Histórico y para la que reclamaba más apoyo por parte de la administraciones. Urbanismo ya trabaja para facilitar ascensores y placas solares, así como reducir los patios interiores.

«El problema es que nunca sabes lo que te vas a encontrar hasta que no empiezas a excavar. Hay proyectos que empiezan y no pueden seguir si encuentran restos importantes», argumenta el edil, quien apunta a la escasez de profesionales. «A nosotros (por el Ayuntamiento) también nos pasa en obras del Casco Antiguo, nos resulta complicado porque no hay muchos». «Faltan arqueólogos y eso también retrasa las obras», señala.

Además, el coste de esos estudios es elevado para las promociones pequeñas. El Plan Especial de Protección del Casco Histórico declara zona arqueológica todo el perímetro del centro histórico de la ciudad y dice que, previo a la obtención de la licencia urbanística, hay que realizar catas. Carlos Urueña apuesta por que el futuro Consorcio del Casco Antiguo cuente con este profesional para prestar ayuda a los promotores.

En ese organismo que deben aún terminar de crear entre el Ayuntamiento, la Junta y la Diputación habrá otros profesionales, como un arquitecto. Por eso Urueña no ve necesario crear la oficina del seguimiento y gestión del plan que reclama Julián Prieto. El Consorcio, dice, contará también con el apoyo de los técnicos de Urbanismo.