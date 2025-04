La urbanización del Campillo en Badajoz sigue en punto muerto un año después

El Ayuntamiento de Badajoz prometió hace 26 años crear una urbanización de viviendas en el Campillo para revitalizar esta zona del Casco Antiguo. Se ha ... sumado un año más porque en los últimos 12 meses no ha habido novedades sobre este proyecto. El pasado verano las obras se pararon por la dureza del terreno. El Consistorio pacense prometió que este verano se retomaría la actividad, pero no ha sido así.

«No se ha movido una piedra y estamos muy cansados, más bien hartos de las promesas incumplidas», se lamenta Pedro Centeno, portavoz de la Plataforma en Defensa del Casco Antiguo Pacense (Proccab).

HOY ha consultado al Ayuntamiento pacense sobre el estado de la obra pendiente en el Campillo y la respuesta es que no hay novedades.

36 viviendas

Durante años el Ayuntamiento de Badajoz, a través de la Inmobiliaria Municipal (Inmuba) compró terreno entre la torre de Espantaperros y Ronda del Pilar. Su idea inicial era levantar más de 50 casas unifamiliares en dos fases, pero finalmente el proyecto descartó la segunda fase. El compromiso actual es una urbanización de 36 viviendas.

Por el momento el mayor logro ha sido la demolición de las viviendas antiguas y la excavación arqueológica que se hizo en el terreno, a los pies de la torre de Espantaperros, y que costó más de un millón de euros. Terminó en 2022. Lo más valioso fue el hallazgo de un suelo del siglo XVIII que se ha retirado para preservarlo y que será integrado en la futura urbanización cuando se haga.

Llegan las máquinas

En febrero de 2023, tras muchos años de espera, los vecinos del Casco Antiguo vieron llegar al Campillo las máquinas de obra. El Consistorio pacense destinó 2,1 millones de euros a urbanizar la parcela, el primer paso antes de edificar las casas.

La obra, que debía terminar a principios de 2024, incluía la instalación de la red eléctrica, las tuberías de gas y agua, además del sistema de saneamiento. Además la inversión serviría para colocar plataforma única en las calles.

Durante ocho meses hubo actividad en la parcela, pero solo se apreciaron agujeros y montones de escombros. Finalmente las máquinas desaparecieron y unos meses después el Ayuntamiento confirmó que la empresa se había retirado. Aseguraron que no podían ejecutar el proyecto por la dureza del terreno y el Consistorio inició el proceso para cancelar el contrato.

Contrato anulado

Actualmente ese contrato está anulado y hay un compromiso por parte de los responsables municipales de sacar a concurso uno nuevo con más presupuesto. La idea es aumentar la cuantía de la inversión para que se puedan usar máquinas que perforen la roca de la zona.

En concreto en mayo pasado el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, indicó que los trabajos se retomarían en verano después de sumar una subvención europea al presupuesto, que se eleva a 2,9 millones de euros.

El máximo responsable del proyecto hizo estas declaraciones después de una reunión con los vecinos del Casco Antiguo y otros colectivos, como comerciantes, defensores del patrimonio, etc. Añadió que además de las 36 viviendas del Campillo reactivarían la rehabilitación de otras 30 casas en esta zona. Por el momento no se han dado pasos en ninguno de los dos proyectos.

En el caso del Campillo no solo es que no se hayan retomado las obras, es que el nuevo contrato no se ha publicado aún en la plataforma de contratación. Es decir, al menos faltan unos meses para que se haga si es que finalmente se saca a licitación de nuevo.

«Está estancado como otros muchos proyectos del Casco Antiguo que sigue teniendo los mismos problemas que es el menudeo de drogas, los comportamiento incívicos, las ruinas...», recrimina Pedro Centeno.

«Hemos pedido la reunión con el Ayuntamiento con tiempo, pero no tenemos respuesta» Luis Pacheco Casco Antiguo

Luis Pacheco, de SOS Casco Antiguo, recuerda al Ayuntamiento que Urueña se comprometió a volver a reunirse con los colectivos de forma trimestral dentro de un calendario anual de compromisos con este barrio. «Hemos pedido la reunión con tiempo, pero no tenemos respuesta».

«Durante la Almossassa, que ha subido mucha gente por el Campillo, me ha parecido una carta de presentación horrenda», dice Pacheco. Se refiere al estado actual del solar con montones de escombros y maleza. «No tenemos ninguna noticia ni del Campillo ni de más de 200 denuncias (de ruinas y solares) que pusimos, solo de tres de ellas».

«Están obligados legalmente a informarnos, se comprometieron a informarnos y estamos en las mismas», recrimina el portavoz de SOS Casco Antiguo que cree que Urbanismo «está más centrado en los grandes proyectos que en los que más afectan a los vecinos, que creemos que les aburren. Es el mismo error en el que ya incurrió el anterior equipo de Gobierno, dejar de pensar en las pequeñas cosas que necesitamos los vecinos».