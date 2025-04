Enfrentamiento total entre Confederación y Ayuntamiento por quién debe limpiar el nenúfar

El esperado dragado del Guadiana a su paso por Badajoz está en el aire. Esta obra, la solución para eliminar el nenúfar mexicano, depende ... de un proyecto que está gestionando la Confederación Hidrográfica. Esta institución, sin embargo, defiende que la responsabilidad también es de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz y ha anunciado este miércoles que si estas administraciones no colaboran, no se llevará a cabo la limpieza.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha sido el encargado de dar el ultimátum. Quintana ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) nunca ha dejado de trabajar en la lucha contra esta especie invasora pero que no se puede llevar a cabo el dragado «porque la competencia es de distintas administraciones». Ha añadido que hace un año que enviado un convenio de colaboración a la Junta y el Ayuntamiento, pero que estas instituciones no lo han firmado.

El nenúfar mexicano, considerado una especie invasora, se concentra en el tramo urbano de Badajoz donde hay, según el último dato oficial, 90 hectáreas de esta planta.

El próximo 19 de octubre hay convocada una protesta ciudadana para exigir soluciones ante esta invasión. El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha anunciado que acudirá a la manifestación. Quintana ha criticado este anuncio del regidor pacense. «Creo que es más fácil protestar que hacer algo. Es más fácil echarle la culpa a otro», ha lamentado Quintana.

A este respecto el presidente de la CHG, Samuel Moraleda, ha denunciado que la alarma ciudadana por el nenúfar se debe, principalmente, a los bulos que se mueven en las redes sociales. «Se dice, cuando no es cierto, que el río Guadiana se muere cuando la biodiversidad se aprecia, que hemos retirado el nenúfar en Mérida y aquí no cuando nunca ha habido en Mérida y que la Confederación no hace nada cuando no hemos dejado de trabajar».

Moraleda ha citado varias leyes y sentencias del Tribunal Supremo para defender que la competencia en la limpieza del nenúfar no es solo de la Confederación. Defiende, por ejemplo, que la Junta debe estar implicada al ser una zona ZEPA y que la normativa obliga a colaborar al Ayuntamiento pacense por tratarse de un tramo urbano del río.

Respuesta municipal

El alcalde accidental de Badajoz, Carlos Urueña, ha contestado a la CHG a preguntas de los periodistas y ha negado que este proyecto sea de competencia municipal. «La limpieza del Guadiana, el primer interesado en que se haga, es el Ayuntamiento de Badajoz y todos los pacense. Lo que tenemos que tener en cuenta es si el Ayuntamiento tiene competencias en la limpieza de especies invasoras, algo que, por lo que nosotros entendemos, no es así».

«Es como si les pidiésemos a ellos que nos ayudasen a hacer un polideportivo municipal o un aparcamiento», ha respondido Urueña. «Es cierto que nos han mandado un convenio, pero nos tendrán que explicar porqué nosotros tenemos que entrar en ese convenio», ha dicho el alcalde accidental que, sin embargo, no descarta del todo entrar en el acuerdo. «Quizá si nos reunimos y nos lo explican, lo podemos entender. Pero también queremos saber si en el resto de ciudades de Extremadura, por ejemplo en Mérida, cuando se limpió se tuvo que hacer un convenio y si el Ayuntamiento y la Junta tuvieron que ayudar económicamente».

Por su parte, la Junta afirma que el Gobierno de España no puede desentenderse del problema del nenúfar en Badajoz, y que el delegado en Extremadura, José Luis Quintana, «sabe perfectamente que es competencia del Estado, y lo que hace es ponerse de perfil y señalar a la Junta».

En este caso, añade, el Ministerio de Transición Ecológica «es quien puede y debe actuar» a través de Confederación Hidrográfica del Guadiana, que a su juicio tiene los conocimientos técnicos y los recursos materiales para llevar a cabo la limpieza del Guadiana.

«El buen estado de la lámina de agua del Guadiana es su responsabilidad, y la Junta reclama que se actúe y que no se olvide el daño que provoca esta especie invasora», sentencia.

El dragado

El dragado parcial supone una inversión de 25 millones de euros. La CHG asegura que la obra podría estar licitada y salir a concurso en 2025, incluso comenzar los trabajos, pero que no «daremos ni un paso si no firman el convenio», ha asegurado Moraleda.

Para lograr la financiación, la Confederación ya ha realizado una petición de fondos europeos FEDER. Eso supondría que Europa pagaría el 85% de la obra. El otro 15%, unos 3,7 millones de euros, tendrían que ser costeados por la CHG, la Junta y el Ayuntamiento según defienden los promotores del proyecto. José Luis Quintana ha advertido que los fondos europeos son de la convocatoria 2021-2027, ampliable a 2029 y que, si no firman el convenio, se perdería esta oportunidad de financiación.

Además de la financiación, la otra cuenta pendiente para poder dragar el río es contar con una Declaración de Impacto Ambiental, ya que se trata de una zona muy delicada. Sobre este trámite, la CHG asegura que está muy avanzada y que han realizado numerosos informes para Medio Ambiente, por lo que esperan que llegue pronto.

Si se logra la DIA y la inversión el dragado del río supondrá un gran impacto en el tramo urbano del Guadiana. La obra, que solo puede realizarse entre octubre y febrero para reducir el impacto en la fauna, se alargará, al menos, seis años. En este tiempo se irá bajando el nivel del agua en más de 35 kilómetros del río para retirar no sólo el nenúfar, sino también los lodos que se acumulan en el fondo y permiten su proliferación.