La UEx aprueba la propuesta de Guardiola de que la Facultad de Medicina tenga el nombre de Vara

A. M. BADAJOZ. Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

La junta de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx) aprobó ayer que las nuevas instalaciones lleven el nombre de Guillermo Fernández Vara.

La nominación del que fuera presidente de la Junta de Extremadura, fallecido el pasado 5 de octubre, ha sido sometida a votación en la reunión de ayer a propuesta de la decana del centro, Berta Caro, que ha llevado en el punto del orden del día la adscripción de la facultad al nombre de Guillermo Fernández Vara.

Ahora, el asunto tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno de la UEx para darle el visto bueno definitivo a este homenaje póstumo al expresidente extremeño.

Propuesta de Guardiola

El rector de la UEx, Pedro Fernández Salguero, explicó que fue la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien le propuso que el nuevo centro llevara el nombre de Fernández Vara en honor a su legado como político y como médico forense.

«Yo acepté porque considero que no solo ya por la repercusión que ha tenido dentro de Extremadura como político de referencia y por su implicación también en la cuestión sanitaria, por su profesión como médico, sino porque en buena medida como profesor de la Universidad de Extremadura considero que es una decisión acertada», indicó ayer el rector en Cáceres a preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto.

Pedro Fernández Salguero avanzó que la inauguración oficial de la nueva Facultad de Medicina está prevista para el mes de noviembre y será entonces cuando «se revelará el nombre de la facultad oficialmente».