La UCO también entró en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudieron en tres ocasiones a las instalaciones de la Diputación Provincial en Badajoz ... y una al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en el marco de la investigación del caso David Azagra. Esta última no había trascendido, pero el acta de la intervención está recogida en el informe que la UCO ha entregado a la jueza Beatriz Biedma, titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz.

Este juzgado investiga si la Diputación preparó el contrato de alta dirección para el coordinador de los conservatorios en Badajoz para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Entre las diligencias, la jueza encargó a la UCO la intervención de cuentas de correo electrónicas de 15 trabajadores o políticos de la institución que intervinieron en el proceso de creación y adjudicación de David Sánchez, también conocido como Azagra, para desempeñar esta plaza.

Este miércoles, la jueza dictó un auto en el que llama a declarar al músico y al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, el próximo 9 de enero, así como a otras siete personas.

Tomó esta decisión tras leer el informe que la UCO entregó el martes y que analiza los mensajes de esas 15 cuentas de correo electrónico que tienen relación con la creación y asignación de este puesto de trabajo.

Entre las cuentas incautadas se encuentran las del músico y del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, que actualmente es secretario general de los socialistas extremeños. Durante 21 años, entre 2003 y marzo de 2024, fue también alcalde de Villanueva de la Serena. Por eso usaba también una cuenta corporativa del Ayuntamiento, cuyo contenido mandó analizar la jueza Beatriz Biedma en un auto fechado el 24 de septiembre.

La UCO, que ya había entrado en dos ocasiones en la Diputación de Badajoz y se había llevado el volcado de la cuenta magallardo@dip-badajoz.es, con 495 mensajes, pidió en un oficio del 17 de septiembre intervenir más cuentas, entre las que se encuentra la de alcalde@villanuevadelaserena.es.

Solicitó poder consultar las comunicaciones entre el 1 de agosto de 2016, fecha de inicio de de los primeros trámites para la preparación de los presupuestos del año 2017 y la consiguiente modificación de la RPT, y el 31 de julio de 2017, mes en que se materializó la adjudicación del puesto de trabajo.

En una primera incautación de correos, en julio, la UCO ya obtuvo el volcado de magallardo@dip-badajoz.es. Pero el examen de los agentes apuntó que en 2016 y 2017 usaba la cuenta que habitualmente era la de alcalde.

«Dada su vinculación con la Alcaldía de la localidad de Villanueva de la Serena, deberá realizarse la presente diligencia donde se encuentre físicamente el terminal o servidor informático a que sea necesario acceder para la incautación de los correos», indicó la jueza en el auto del 24 de septiembre. Esta ordenó practicar la diligencia en la misma jornada del 24 de septiembre.

La UCO ha aportado ahora el acta de entrada y registro que efectuó en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena. Los agentes se dirigieron al despacho actual de Gallardo en el Ayuntamiento, dado que se mantiene como concejal en su pueblo desde que dejó la alcaldía en marzo de este año. Esa oficina se ubica en la planta baja del Consistorio.

Durante la actuación de los agentes estuvo presente una informática municipal y, aunque se invitó al secretario general a presenciarlo, este declinó la posibilidad.

La informática intentó acceder al ordenador del despacho, pero no lo logró. Explica que el alcalde ha usado esa oficina en «escasas ocasiones», según la UCO, y que «el ordenador es el que estaba anteriormente en el despacho oficial y usaba habitualmente don Miguel Ángel».

Ante la imposibilidad de acceder al ordenador de esa oficina, la Guardia Civil «recoge la torre del PC» y la traslada a la primera planta, a la oficina del servicio informático para intentar el acceso desde otro lugar. «Tampoco es posible», indica la UCO en su acta, por lo que optan por acceder al servidor desde el ordenador de la informática que les atiende.

«Una vez accedido a la cuenta de correo a través del servidor localizado en las dependencias del Ayuntamiento, se observa que el primer correo electrónico almacenado corresponde a la fecha 08/05/2023, que no se dispone de una cuenta de correo electrónico anterior a esa fecha».

La informática indicó a la UCO que la administración de las cuentas de correo corporativo se realiza a través de la empresa Azulae desde diciembre de 2021. Antes de esa fecha correspondía a otra empresa y en el Ayuntamiento desconocen si cuando esta primera empresa dejó de administrar los correos, realizó una copia de seguridad. Además, pudieron comprobar que (el Ayuntamiento) dispone de una copia de seguridad con poca capacidad, 2 GB, «lo que hace que el periodo temporal almacenado sea muy corto».

Los agentes también acudieron a las dependencias de la empresa Azulae el 10 de octubre de este año y se llevaron dos pen-drives. Estos contenían 695 correos que abarcaban del 2 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 2017. Solo destacan uno.

El 3 de mayo de 2017, el jefe de servicio de administración de Recursos Humanos, José Ramón Suárez, envía a la directora de Recursos Humanos, Jana Cintas, el tiempo estimado de convocatoria y cobertura de un puesto directivo. Si la convocatoria se envía al BOP el 15 de mayo, el 19 de junio tomaría posesión. «Q te parece (sic)?», le escribe Jana Cintas a Gallardo. «Estupendo», le replica este.

Un presidente, cuatro cuentas de correo

La UCO aporta en su informe el análisis de dos cuentas de correo del presidente de la Diputación, pero la UCO advierte que Miguel Ángel Gallardo ha manejado en estos últimos años, al menos, cuatro cuentas de correo electrónico. A la de alcalde gestionada por el Ayuntamiento, ha usado dos de la Diputación. Estas son magallardo@dip-badajoz.es (también analizada) y presidente@dip-badajoz.es. Utilizaba, además, una cuarta cuenta de gmail sin vinculación con servidor de administración pública.

De la cuenta mgallardo@dip-badajoz.es, la UCO sí pudo llevarse el volcado de mensajes emitidos y recibidos entre el 22 de septiembre de 2016 y el 30 de diciembre de 2022. En esta no se localizaron mensajes de interés entre 2016 y 2017, no se registran correos en 2018 y 2019, y entre 2020 y 2021 tampoco se localizaron mensajes de interés.

En el informe de 453 páginas elaborado por la UCO en base a casi 65.000 correos electrónicos de 15 personas hay algunos mensajes del presidente, pero no muchos. Apenas destaca uno del 5 de octubre de 2016, en el que dice a la directora del área de Cultura, Elisa Moriano, que la propuesta de personal que le presenta para introducirla en los presupuestos de 2017 es excesiva.

«No puedo abrir el archivo adjunto, mándamelo en pdf. Pero me parece que pedís mucho personal». Esa fue la réplica de Gallardo en un mensaje escrito desde su teléfono móvil. Moriano le contesta a la media hora diciéndole que son «reestructuraciones internas que no suponen mucho coste, pero al ser tantos parece mucho. Llevan parados hace años con temas básicos que no estaban solucionados».

En esa relación de personal no aparece la creación del puesto de coordinador de conservatorios que terminaría desarrollando el hermano de Pedro Sánchez, advierte la Guardia Civil. No es hasta tres días más tarde cuando la administración comienza a hablar de esta plaza y a sentar las bases para su convocatoria.