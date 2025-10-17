Tubasa actualiza su plano de líneas: comprueba si ha cambiado tu recorrido habitual El Ayuntamiento de Badajoz acaba de publicar el nuevo plano actualizado de las líneas de autobús urbano de Tubasa

La compañía de transporte urbano de la localidad pacense acaba de anunciar la actualización de sus líneas de autobús urbano y el recorrido que llevan a cabo por toda la ciudad.

Tubasa inició su actividad hace casi 40 años con solo 17 autobuses y 6 líneas de autobús y cada año han seguido incrementando estas cifras. Ahora, son 24 líneas en total las que unen los barrios y las pedanías de la ciudad en transporte público. Sin embargo, es un servicio del que los usuarios todavía exponen algún que otro descontento o presentan sugerencias a mejora de la calidad de la atención al cliente. Desde Tubasa han demostrado todos estos años un compromiso de mejora en sus servicios, latente en la implementación y adaptación de las nuevas tecnlogías combinado con las necesidades del usuario y del propio transporte urbano de Badajoz.

Por ello, desde la página del Ayuntamiento de Badajoz han hecho una publicación del nuevo plano de las líneas de autobús urbano junto con el listado de estas y los distintos recorridos.

Descubre aquí si tu trayecto habitual ha cambiado de itinerario.