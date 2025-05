Tres escritores extremeños ayudarán a varios jóvenes a publicar su novela

Entre las bases de este certamen está que los participantes sean extremeños o que al menos residan en la región. Además no pueden tener más de 30 años, y deben enviar de manera anónima una propuesta de relato que no puede exceder las 2.500 palabras.

Además, el tema será libre. Por el momento a la sede de la fundación no ha llegado ningún texto, pero los autores y la propia fundación confían en que llegarán propuestas en los próximos días ya que aún falta un mes para que finalice el plazo.

«Esta iniciativa supone para nosotros extender la actividad cultural y social que realizamos en el Casco Antiguo. Con esto tendremos un amplio abanico y nos permitirá contar con tres personas prestigiosas del mundo de la literatura y lo que queremos con esto no es más que sacar lo mejor de cada uno desde el punto de vista literario», subrayó Jiménez, que confía en que este no sea el primer certamen que se lleve a cabo en la sede de Montesinos. Así, con este proyecto confía en incentivar aún más la cultura del Casco Antiguo y continuar con las presentaciones literarias y apoyando el talento joven. Además, no descarta en un futuro realizar tertulias literarias para hablar de estas y otras obras.