El hijo de Miliki, Emilio Aragón, ha llegado a Badajoz como un contador de historias. El artista, presentó este martes 'Había una vez, una orquesta', ... el espectáculo que la Orquesta de Extremadura estrena este jueves, día 15, en el Palacio de Congresos de Badajoz, y que dirige Aragón, que además de actor y guionista también es músico.

«El ser humano es la única especie que necesita contar historias o que nos las cuenten. Da igual como la narre cada uno. Se pueden contar con la letra de una canción, con un poema, con un programa de televisión, con una película, o con un cuento sinfónico como haremos aquí», explicaba Aragón en Badajoz.

Suite de El Cascanueces de Chaikovski; y los cuentos sinfónicos La flor más grande del mundo y El soldadito de plomo, de José Saramago y Hans Christian Andersen son las piezas a las que Aragón ha puesto la música que interpretará la OEx bajo las órdenes de su batuta.

Conocido por su carrera dentro del mundo del espectáculo, Emilio Aragón estudió piano en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, y composición y dirección de orquesta en el New England Conservatory de Boston.

«La orquesta de Extremadura es como un Fórmula 1, lo único que tienes que hacer es acelerar y responde. Ya Andrés Salado me había avisado, y desde el punto de vista humano y musical es un grupo maravilloso», subrayaba Aragón a los medios después del primer ensayo que hicieron juntos de cara al espectáculo de este jueves.

Había una vez , una orquesta es un cuento común en el que la melodía será lo más importante, pero que tendrá una narradora para entrelazar las diferentes historias, que van desde clásicos como el Cascanueces, hasta las enseñanzas de Saramago con 'La flor más grande del mundo', un cuento que reflexiona sobre la importancia de los pequeños actos y la valentía en un contexto en el que la infancia crece en un mundo quebrado por el individualismo, la desesperanza, la violencia y la falta de ideales.

«Este cuento lo compuse por casualidad, me dio la oportunidad de conocer a José Saramago y me trae recuerdos muy gratos. Pero me hace especial ilusión que para este proyecto me acompaña mi sobrina Alejandra Jaquotot, hija de mi hermana Amparo, que continúa con la tradición artística familiar y será la narradora», dice Aragón ilusionado por tenerla a su lado en el escenario.

La obra durará alrededor de una hora y cuarto, que probablemente se extienda algo más porque a Aragón le gusta la improvisación, y aseguró que habrá alguna sorpresa para los más pequeños.

Además, junto a la interpretación musical de las diferentes piezas también se realizarán proyecciones. «Para atraer la atención de los pequeños hemos invitado a artistas del diseño y de la animación, como José Pruga. En el escenario habrá una pantalla de 20x5 metros, donde vamos a proyectar los cuentos», afirmó.

Aunque la obra está dirigida a toda la familia, sobre todo a los más pequeños, no hay una edad límite para asistir, pero Aragón considera que a partir de los seis años la disfrutarán más.

«Esta labor me parece muy importante en estos tiempos en los que los niños están bombardeados de información. Tienen inputs de todo tipo con la tablet y los móviles, y sentarse en un teatro a escuchar a una orquesta sinfónica es complicado para algunos», señaló.

«Si conseguimos que un niño se aficione a la música clásica, hemos triunfado» Emilio Aragón

Una experiencia nueva para muchos niños, que el artista quiere que sea cercana para que quieran repetir. «Ojalá y esto nos permita volver a Extremadura, y estrenar nuevos cuentos sinfónicos con el público más joven».

En este proyecto, que comenzó de la mano del que fue director de la orquesta hasta hace unos meses, Andrés Salado, ha estado trabajando Emilio Aragón en los últimos dos años.

Había una vez, una orquesta, se estrena en la región este jueves a las 20.00 horas en Badajoz, y el viernes y sábado en Cáceres y Mérida respectivamente. El precio de la entrada es de 13 euros, y su intención es poder interpretarla con otras orquestas en más lugares.

Pero este no es el único proyecto en el que está embarcado Aragón, que reveló que también ha estado produciendo 'Miliki Family', unos dibujos animados que se pueden ver en varios idiomas, y que han logrado muchas visitas en Internet. «De esto tenemos que hacer una presentación más adelante, pero queríamos ver primero la respuesta de un público internacional que no conocía la labor de mi padre».

Novela

Mientras ensaya con la orquesta de Extremadura en Badajoz, donde estará hasta el viernes, también está escribiendo la segunda parte de su novela 'Telmo Lobo', que saldrá a la venta en septiembre.

Por su parte, la gerente de la Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh, que también estuvo presente en la rueda de prensa, destacó que uno de los objetivos de la Fundación Orquesta de Extremadura es «acercar la música como forma de expresión a todas las edades y a todos los públicos».

También agradeció a Emilio Aragón «que haya elegido la Oex, y aceptado la creación de este nuevo proyecto que es un reto para todos».

En los próximos días Aragón también aprovechará para disfrutar de la gastronomía extremeña. Declaró su pasión por el jamón. «En mi casa nuestra vida la hemos hecho siempre en la cocina. Mi padre llegó a alquilar un apartamento en Chicago solo para hacer chorizo», recordaba.

«Estoy muy contento de venir a Extremadura. Queremos que el concierto sea una fiesta, y si conseguimos con este proyecto que algún niño se aficione a la música clásica hemos triunfado».