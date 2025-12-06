Los trabajadores de la Diputación de Badajoz cobrarán este mes un 2,5% más

Los trabajadores de la Diputación de Badajoz cobrarán en la nómina de diciembre la subida salarial para los trabajadores del sector público aprobada formalmente este ... miércoles con su aprobación los primeros días de este mes. Así, sumarán el 2,5% del salario desde enero hasta diciembre de este 2025.

La institución provincial presidida por Raquel del Puerto ha informado este viernes que hará efectiva en la próxima nómina la aplicación del incremento retributivo del 2,5 % para este año con carácter retroactivo desde el 1 de enero, conforme al Real Decreto-ley 14/2025 de 2 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, publicado en el BOE el pasado 3 de diciembre.

El diputado encargado de los trabajadores es el vicepresidente tercero, Ramón Díaz Farias, que este viernes se ha reunido con las secciones sindicales para trasladar los detalles de la implementación de una medida que afectará a más de 1.600 trabajadores provinciales y que costará 1.220.000 euros.

Gasto en personal: 57 millones de euros

Los presupuestos del año que está a punto de terminar ya indicaban un importante incremento de gasto en personal. Así, las cuentas de 2025 (338 millones de euros) recogen un capítulo 1 de 55,9 millones de euros, lo que supone un 62% más que en los presupuestos de 2016, cuando ascendían a 34,5 millones. Este incremento salarial de 1,2 millones de euros sube de nuevo la cifra en el gasto de personal hasta superar los 57 millones de euros.

El presupuesto de 2026, recientemente aprobado, recoge 57,9 millones de euros que ya crecía en dos millones de euros respecto a los anteriores. Una vez aprobado este incremento salarial a finales de año, más la mejora salarial prevista por el Gobierno para el próximo año hará de nuevo crecer este capítulo.

Estos incrementos se deben al 'Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía', firmado entre el Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CC OO, contempla una subida salarial del 11,4 % entre 2025 y 2028. En concreto, recoge que en diciembre en las nóminas de los empleados públicos se hará efectivo un aumento del 2,5%, consolidable y con efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, que se abonará ahora en una única paga. El segundo aumento salarial será en 2026. Un 1,5 % más al que se sumará un 0,5% si el IPC es igual o superior al 1,5%. La mayor subida se hará realidad en 2027, con un 4,5%, y se cerrará por el momento en 2028 con otro 2% adicional. En total, los sueldos se incrementarán un 11,4% hasta 2028.

El Gobierno ya ha adelantado que los empleados públicos que dependen de la administración central cobrarán lo previsto en la nómina de diciembre, y CSIF y UGT han pedido a la Junta, ayuntamientos y diputaciones que hagan lo mismo. La de Badajoz ya ha anunciado que se suma.