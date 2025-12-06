HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los trabajadores de la Diputación de Badajoz cobrarán este mes un 2,5% más

El incremento tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero y obedece a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:42

Los trabajadores de la Diputación de Badajoz cobrarán en la nómina de diciembre la subida salarial para los trabajadores del sector público aprobada formalmente este ... miércoles con su aprobación los primeros días de este mes. Así, sumarán el 2,5% del salario desde enero hasta diciembre de este 2025.

