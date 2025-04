Textos antiguos para investigar sobre esclavitud

No se citan sus nombres porque era lo que menos importaba de los esclavos, pero uno de los documentos del siglo XVI que manejaba ayer ... Lidia Solana contaba cómo funcionaba la compraventa de esclavos africanos en la región. Ella participaba en el taller de paleografía que se celebró en el Archivo Histórico Provincial de Badajoz.

Este hecho histórico, desconocido para muchos, fue analizado por las quince personas que ayer acudieron a una jornada que se celebró dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio. «En el taller se les dan nociones de iniciación al estudio de la letra manuscrita antigua. Analizan la escritura de protocolos notariales que versan sobre la venta de esclavos», explicó la directora del archivo, Begoña Mancera.

Con un lazo representaban hace varios siglos a la letra a, mientras que una línea vertical seguida de un círculo es en la actualidad una p. Todas estas relaciones las aprendió ayer en el taller Juan José Carro, un aficionado a la historia que no quiso dejar pasar esta oportunidad para conocer más de cerca el pasado de Badajoz. «Este taller me da la oportunidad de acceder a documentos que no encuentras en Internet. Pero es bastante complicado porque la escritura, que es donde está la base de toda nuestra historia, ha evolucionado bastante y hemos necesitado de una plantilla para poder interpretar las letras de la época», contaba fascinado, Juan José Carro.

Lo que hizo él y el resto de sus compañeros para conocer la ruta de los esclavos en Extremadura fue una traducción de textos en los que las letras y las expresiones eran muy diferentes a las actuales. «Es complicado porque hoy escribimos diferente, la ortografía tampoco es igual ya que no existían las reglas ortográficas. De ahí que sea habitual encontrar muchas palabras sin h», subraya la monitora que impartió el curso, Laura Pérez, quien subrayó la importancia de aprender con el análisis de textos sencillos.

Pese a que los nombres de los esclavos no eran relevantes, sí señalan en los textos el «color tinto de su piel», cuenta Pérez.

Unos datos que han ayudado a los documentalistas a conocer la procedencia de estas personas que eran traídos desde países africanos como Angola y que se esclavizaban principalmente en Badajoz, Jerez de los Caballeros, Zafra o Almendralejo.

Este mercado fue muy habitual en la región entre los siglos XV y XIX , aunque el análisis de textos esté centrado en los primeros doscientos años de esta práctica.

Lo importante de este taller, más allá de la transcripción de textos antiguos, está en el conocimiento de una parte de la historia desconocida por muchos de los pacenses.

Mercado principal

El mayor núcleo de compraventa de esclavos estaba en Zafra, aunque otras localidades como Badajoz, Valencia de Alcántara, Coria o Albuquerque también fueron puntos importantes debido a su cercanía a la frontera portuguesa, ya que el país vecino era una de las vías de entrada a la península.

Los documentos que alberga el archivo también recogen que los esclavos que vivieron en Extremadura fueron legados y recibidos en herencia, ofrecidos como dotes matrimoniales o donados a familiares.

Esta información basada en tres escrituras notariales describía los rasgos físicos de los esclavos, así como sus labores o el destino que tenían a tras su compra.

Unos datos que, de no ser por estos documentos los asistentes no hubiesen llegado a conocer, pues según apuntó la monitora, pese a que la sesión fue un éxito y se cubrieron las plazas ofertadas, había desconocimiento del tema. «Aquí hubo mucha esclavitud desde los mozárabes hasta la expansión por África. Pese a que algunos están familiarizados con el análisis de estos documentos, no traen muchos conocimientos de este tema», sentenció Pérez.

Sobre letras, abreviaturas y contracciones de palabras sabía mucho Lidia Solana, que acudió al curso para refrescar los conocimientos que tiene como documentalista. «Para comprender estos textos tan antiguos es importante tener en cuenta las fechas, el tipo de documentos y el destinatario», aclaró mientras mostraba los apuntes que tomó en el taller.

Ampliar

Apuntes que también copió Juan José Carro, que a diferencia de Lidia sí conocía la existencia de la ruta de esclavos, pero quiere ampliar sus conocimientos en lo referente a la paleografía. «Este curso está muy bien, pero se queda corto, es demasiado básico para los que queremos saber más del tema y para aprender sobre esto necesitamos más días», pedía Carro, que considera importante estas jornadas para dar a conocer la historia de la ciudad.

La directora del archivo destacó que con la intención de facilitar el trabajo de este taller se seleccionaron textos cuya tipología de letra es la humanística, ya que guarda relación con la actual facilitando su transcripción.

«La documentación es una parte fundamental de nuestro patrimonio porque dice todo de la historia, de ahí la importancia de estas jornadas que sirven para difundir nuestros fondos documentales», subrayó Begoña Mancera, que estaba satisfecha con la acogida que esta jornada tuvo entre los pacenses.