'Symphony' invita a vivir la música clásica en Badajoz gracias a la realidad virtual

El proyecto 'Symphony. Un viaje al corazón de la música', impulsado por la Fundación La Caixa, recala desde hoy, 16 de noviembre, hasta el 13 ... de diciembre en Badajoz y, en concreto, en la plaza del Pilar, donde propone al espectador vivir y disfrutar la música clásica gracias a la tecnología de realidad virtual), de manera que le invita a sentirse como un músico más dentro de la orquesta.

Bajo la batuta de Gustavo Dudamel y acompañados de los más de cien músicos que integran la prestigiosa Mahler Chamber Orchestra, el público podrá escuchar la música de una forma única que, incluso, le permitirá entrar en el interior de instrumentos. Un viaje emocional, guiado por el prestigioso director venezolano, que está protagonizado por las composiciones de Ludwig van Beethoven, así como de Gustav Mahler y Leonard Bernstein. Las dos películas que forman de este proyecto itinerante, con guion y dirección de Igor Cortadellas, están abiertas al público en general y a visitas guiadas para grupos escolares y otros colectivos.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca; el director comercial de CaixaBank en Extremadura, César Corcho; el delegado de la Fundación 'la Caixa' en Extremadura, Santiago Cambero, y el asesor del proyecto, Marcel Gorgori, presentaron ayer en la capital pacense 'Symphony', recientemente reconocida con el premio Project of Influence 2023, impulsado por The Best in Heritage con el soporte del Consejo Internacional de Museos y Europa Nostra. Debido al uso de realidad virtual, no se recomienda la entrada a menores de 8 años y personas con epilepsia o con vértigos.