El PP sueña con un resultado a la andaluza y el PSOE confía en Vara

Entre el «esto no es extrapolable» y el «cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas remojar»... Entre esas dos posturas se ... mueven hoy los políticos extremeños. Los que aplauden a manos llenas la victoria del PP andaluz y quienes niegan el efecto contagio de las elecciones vecinas a la Asamblea extremeña.

La euforia de Juanma Moreno en la noche electoral ha llegado al todavía presidente de los populares extremeños, José Antonio Monago. «Viene la ola desde el sur y en el sur nos encontramos también en Extremadura, no me cabe duda de que esa ola impregnará Extremadura en las próximas elecciones autonómicas y municipales», dice Monago victorioso.

La primera mayoría absoluta de los populares en Andalucía, con 58 escaños de 109, da alas a los populares para alabar la gestión de Moreno y achacar parte del triunfo a la llegada de Feijóo al liderazgo nacional.

En el seno del PSOE, en cambio, se esfuerzan por desligar unos resultados y otros. «No son vasos comunicantes», afirman fuentes internas de la formación. Los socialistas miran de reojo los resultados, pero se aferran a la popularidad de Fernández Vara como su mejor baza. Contraponen el peso del presidente y su gestión a la elección que ha hecho el PP extremeño con una candidata regional, María Guardiola, prácticamente desconocida para los extremeños.

«No es lo mismo competir con un candidato gobernando y más conocido que competir con un candidato desconocido y una estructura debilitada», afirman las mismas fuentes. Lo fían todo a la gestión del presidente. «Es sólido, está consolidado, es de los candidatos más conocidos a nivel nacional y con una popularidad que sale fuera de Extremadura. Vara es un valor seguro».

Las mismas fuentes advierten una «vuelta al bipartidismo». Si el PSOE paró el ascenso de Podemos, «ahora Feijóo va a fagocitar a Vox y Cs». Esta es una lectura que se extiende hoy y que también ha nombrado el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Ciudadanos afronta este lunes sus horas más bajas, después del batacazo que les ha dejado sin representación en Andalucía. De 21 escaños, la vicepresidencia andaluza y cinco consejerías, los de Inés Arrimadas se quedan fuera del Parlamento andaluz. «Todas las personas que toman decisiones en Ciudadanos deben hacer hoy una reflexión si de verdad se considera que este proyecto tiene aún expectativas», ha aseverado esta mañana David Salazar, coordinador de Cs, en Mérida. Este ha apostado por una refundación del partido.

En Extremadura cuentan con siete de 65 escaños, aunque su cargo más importante en toda la región es el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera. Desde su gabinete rechazan la posibilidad de que valore los comicios andaluces este lunes, aunque sus resultados le debilitan aún más dentro de la coalición en la que se apoya. Gragera cuenta con tres concejales suyos, nueve del PP y uno más del edil que se presentó por Vox.

Fuentes de la formación aseguran que el pacto de Badajoz no corre riesgo y que se mantendrá de momento la alcaldía, pero también reconocen que Gragera tiene muy complicado repetir después de mayor del 2023. «Las elecciones de Andalucía han demostrado que no siempre una buena gestión se traduce en un buen resultado electoral y esto es extensible a Villafranca y a Navalmoral».

Dentro de Cs defienden el trabajo que desarrollan en los ayuntamientos, pero también admiten desconsuelo. «Hay que repensar el partido, no valen cambios estéticos porque sigue habiendo espacio para Cs», señalan para admitir que deben reconectar con los españoles en general y los extremeños en particular si quieren tener opciones de aquí a un año.

Vox salió a ganar, dicen desde Extremadura, aunque se ha quedado en la tercera fuerza en la comunidad vecina. Tanto en Andalucía como en Castilla y León, el partido de Abascal esperó hasta el último momento para nombrar candidato. En el primer caso apostó por Macarena Olona, que era un valor seguro para ellos. En Castilla se decidieron por alguien prácticamente desconocido que, a la postre, le dio mejores resultados y está hoy dentro del gobierno castellano.

En Extremadura no se sabe nada de candidatos de Vox y así será, dicen desde el partido, hasta que las elecciones estén convocadas. De todas formas, consideran que los 14 escaños de Macarena Olona son un triunfo. «Somos los únicos que crecemos junto al PP porque la izquierda y Cs se han hundido. En todas las elecciones a las que Vox se presenta suma más respaldo. Por eso creo que el resultado es positivo», afirman sin autocrítica ni valorar que su candidata no haya sido vicepresidenta como se esperaba.

«Ayer empezó el fin de Vox», dicen desde el PSOE, donde señalan que los votantes abandonan las formaciones con las que no ven opciones de tener gobierno. No solo los votantes, sino que también algunos ex cargos de Vox expresan en redes sociales su preferencia por los populares.

El que fuera alcalde de Guadiana, Antonio Pozo, se fue del PP para sumarse a Vox un año antes de las elecciones de 2019. Las cosas no salieron como esperaba y se marchó del partido de Abascal hace ya un año. En su perfil de redes sociales, este lunes le hace de nuevo un guiño a su primera casa. «Enhorabuena al Partido Popular por esta victoria tan contundente en Andalucía, un gran paso para el final del sanchismo y este desastre de Gobierno. Pero también el primer paso hacia la irrelevancia de otros». Se refiere así al último partido que le presentó a unos comicios, Vox. Hace solo unas semanas, los tres concejales de Trujillanos de Vox salieron del partido con la idea de volver con las filas del PP.

Las formaciones a la izquierda del PSOE también han caído en la región limítrofe. Por Andalucía, la marca de Podemos, ha perdido doce escaños para quedarse en cinco. La coordinadora de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha echado en falta mayor unidad para poder ofrecer un solo proyecto de izquierdas. No cree que se puedan extrapolar los datos andaluces a la región, pero reconoce que los resultados del 19-J en la comunidad andaluza son «muy malos».