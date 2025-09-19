HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Sorprendido mientras sobrevolaba un dron en en zona restringida del aeropuerto de Badajoz

El hombre estaba realizando tareas de tratamiento de cultivo en una finca anexa y no tenía autorizaciones para manejar aeronaves no tripuladas

R. H.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:56

El equipo Pegaso de la Guardia Civil ha instruido expedientes sancionadores al piloto de un dron por sobrevolar zonas restringidas del aeropuerto de Badajoz y por carecer de las autorizaciones para esta clase de aeronaves no tripuladas.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de que se podía estar volando con drones en zonas de especial restricción de seguridad, próximas al aeropuerto de Badajoz. Se establecieron dispositivos de servicio en las inmediaciones y el pasado 2 de septiembre, el equipo Pegaso sorprendió a una persona operando con un dron en tareas de tratamientos de cultivos en una finca anexa dentro del término municipal de Talavera la Real.

Los agentes identificaron al piloto y le informaron que se encontraba en una zona de espacio aéreo restringido con el consiguiente riesgo para las operaciones de vuelo. Además, no cumplía los requisitos para volar UAS. Por ello, se ha dado cuenta de los hechos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de las infracciones supuestamente cometidas a la Ley 21/2003 de Seguridad Aérea.

El Equipo Pegaso de la Guardia Civil con sede en el Aeropuerto de Badajoz tiene como misión principal la seguridad ciudadana, detectando posibles amenazas dentro del espacio aéreo provincial.

Además, realizan un control sobre instalaciones como aeródromos, campos de vuelo, helipuertos o pistas de emergencia, así como la prevención e investigación de incidentes relacionados con el uso profesional y recreativo de drones.

