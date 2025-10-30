Los socialistas proponen elevar las inversiones locales hasta los 23,5 millones

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz presentó al equipo de gobierno una propuesta de Presupuestos Municipales que eleva el anexo de ... inversiones hasta los 23,5 millones de euros, frente a los «poco menos» de 17 millones previstos por el Partido Popular.

«Badajoz no puede seguir a medio gas. La ciudad necesita gestión, inversión y voluntad de acuerdo. Nuestra propuesta está hecha para que las cosas se hagan, no para discutir quién las firma», señaló la portavoz socialista, Silvia González, acompañada por el concejal Alejandro Mendoza, que acudieron a la reunión con el concejal de Economía y Hacienda, Javier Gijón, «para sumar, no para bloquear, para ofrecer soluciones, no excusas»

En este sentido, la propuesta socialista recupera la capacidad inversora del Ayuntamiento y «restablece el equilibrio entre lo urgente y lo importante: entre los grandes proyectos de ciudad y las mejoras cotidianas en los barrios». Así, más de la mitad de las 33 inversiones planteadas estaban recogidas en el programa electoral del Partido Popular y también en el del PSOE.

Al respecto, González afirmó que les dieron «la oportunidad» de cumplir lo que prometieron a la ciudadanía, y de asumir también «otras propuestas sensatas y necesarias para Badajoz».

El año pasado fue el PSOE «y solo el PSOE», quien presentó una alternativa completa al anexo de inversiones, y este año «vuelve a hacerlo con un enfoque distinto», en el que destacan las nuevas propuestas, «más ambiciosas y con mayor alcance» para conectar barrios, modernizar servicios, «dignificar» espacios y cuidar el entorno patrimonial de la ciudad.

Inversiones prioritarias

Entre las actuaciones más destacadas figuran la conexión entre La Banasta, Las Vaguadas y Llera con la carretera de Olivenza (5,3 millones), la intervención en la calle Encarnación (2,5 millones), asfaltado y acerado en distintos barrios (2,7 millones), mejora de redes de saneamiento y abastecimiento (3,4 millones), reforma de la avenida Carolina Coronado (1,8 millones), y una piscina al aire libre en Ciudad Jardín (1,5 millones).