«Los socialistas estamos para mantener viva la memoria de los que desaparecieron en la matanza de Badajoz»

«Verdad, justicia, reparación y deber de memoria es lo que nos congrega aquí». Son palabras del líder de los socialistas pacenses, Ricardo Cabezas, este ... jueves durante el acto de recuerdo que como cada año el PSOE organiza en el cementerio viejo de Badajoz para recordar a las víctimas de la matanza de Badajoz.

Se cumplen 88 años de la entrada de las tropas del Yagüe en la capital pacense, y desde 1977 el PSOE organiza un acto en honor a las víctimas. La pequeña ceremonia ha tenido lugar en el espacio que el camposanto dedica a las víctimas. El violinista Joseán Rodriguez ha dado comienzo al evento tocando 'Justo', de Rozalén. La cantante manchega recuerda en esa canción a su tío abuelo, desaparecido en la guerra.

Badajoz se convirtió en un objetivo estratégico por su posición, que permitiría controlar la frontera. La ciudad fue atacada por fuerzas de la columna de Madrid, al mando del teniente coronel Juan Yagüe. La matanza de Badajoz comenzó la tarde del 14 de agosto de 1936, cuando fueron asesinadas más de 800 personas en la plaza de toros de la ciudad, y al día siguiente al menos 1.300 más. Los historiadores no se ponen de acuerdo con la cifra exacta de muertos y el rango oscila entre las 1.800 y las 4.000 víctimas. «La arena enrojeció, empapada de sangre, y los gritos de horror, los lamentos, los gemidos agónicos se escuchaban a gran distancia de la plaza», ha narrado este jueves Cabezas recordando aquellos trágicos días.

«No capturaron prisioneros sino que milicianos, soldados comunistas y socialistas republicanos, hombres y mujeres de izquierdas, campesinos y jornaleros fueron exterminados en masa, y sus cadáveres fueron cargados en camiones y trasladados al cementerio en el que estamos», ha detallado Cabezas. Añade que a pesar de que que los pacenses conozcan ya este relato, es necesario que se recuerde cada año en el cementerio de San Juan, donde están los cuerpos. Además ha querido incidir en «la necesidad de que los demócratas sigan defendiendo los valores de libertad, igualdad y convivencia democrática» y ha alertado del peligro que ve en los grupos de extrema derecha.

El también portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ha explicado que su empeño en recordar esta época de la historia es para «incidir en que Badajoz ha sido una ciudad y una provincia castigada durante y después de la Guerra Civil, y ahora nos preguntamos qué podemos hacer para defender este legado que dejaron los demócratas que hoy honramos en este lugar y que defendieron con su vida esos valores democráticos. Esa creo que debe ser nuestra preocupación, estar a la altura. Nosotros estamos para mantener viva la memoria de los que desaparecieron».

Para Cabezas, «estos compañeros que aquí descansan impulsaron y defendieron la libertad, la justicia, la igualdad, la educación, el laicismo. En definitiva, la auténtica democracia en su acción política republicana. Verdad, justicia, reparación y deber de memoria es lo que nos congrega aquí», remató.

Por su parte, Rafael Lemus, secretario provincial del partido, ha querido lanzar un mensaje claro: «Recordar, rememorar y reivindicar el derecho a recordar es lo que llevamos haciendo en este cementerio desde hace más de 45 años. Sin ánimo de revancha, sin espíritu de confrontación, solo aspirando a hacer lo que durante 40 años se nos impidió, recordar a nuestros muertos asesinados impunemente durante aquellos días funestos de agosto de 1936».

Además, Lemus ha denunciado los ataques a las sedes del Partido Socialista en el último año, además de las amenazas e insultos a cargos de este partido a través de las redes sociales «dirigidos por la ultraderecha y según declara, permitidos por el Partido Popular».

«¿Sabéis por qué no se puede pactar con la serpiente de la ultraderecha? Porque quienes yacen bajo nuestros pies en este momento se revolverían de pena y de dolor», ha sentenciado el líder provincial del PSOE. «Vox y PP son una máquina de vomitar odio de manera constante, les da igual el argumento, les motiva lo suficiente ir en contra de un gobierno de izquierda y todo vale para destruir», añadió. Según él, «decirles que no pasarán es el mejor homenaje que podemos hacer a aquellos compañeros que yacen aquí y que en el peor escenario posible dieron su vida por unos ideales que reivindicamos también hoy, pues no hay nada definitivamente conseguido y todo se puede perder».