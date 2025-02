Así hemos contado la cacerolada contra los okupas en Badajoz

20:40

Manolo Cupido, otro de los vecinos, ha puesto otra cerradura para tener más seguridad. No ha quitado la otra. Se queda con dos llaves. «Si me entran, me tengo que ir debajo del puente a dormir», dice a sus 73 años y 40 como vecino. «Nunca nos ha pasado esto y así nos vemos», decía poco antes de subir por la cacerola.