«Siempre que llueve esto es un río, pero es la primera vez que el agua llega a las casas»

María Isabel Hidalgo Badajoz Viernes, 19 de enero 2024, 14:30 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Los vecinos de la barriada de Llera no se han separado esta mañana del teléfono. Las fuertes lluvias que han caído en Badajoz durante las últimas horas han convertido la calle Morchuelo, la calle Newton y la calle Gutemberg en un río de agua ... marrón que arrastraba tierra y maleza de los campos de La Atalaya y Las Vaguadas. «Nunca hemos tenido problemas por la lluvia. A veces hemos tenido problemas por la lluvia, pero no he visto nunca tanta cantidad de agua», contaba Lolo Domínguez que se asomó con su teléfono para tomar algunas fotos.

La casa de este vecino no se ha visto afectada por las lluvias. No le ha ocurrido lo mismo a Francisco Margullón, que cuando llegó a las diez de la mañana a su casa se encontró con la sopresa de que no podía atravesar la calle Guutemberg, una de las más afectadas y donde tiene su vivienda, a donde quería llegar para sacar el agua que entró en el garaje. «Nunca antes había entrado agua en casa, había al menos cuatro dedos de agua, ya lo he limpiado todo y por suerte acaban de venir los bomberos para abrir las arquetas de agua y aliviar todo. Pero esta no es la solución», explica. Noticia relacionada Dueño de la Campiña de Gévora «Tengo que revisar cuánto sube el río cada hora» J. López-Lago «Vivo aquí desde hace 23 años y siempre que llueve mucho el agua cubre toda la calle, pero esta es la primera vez que ha entrado en las casas», comenta indignado porque achaca este hecho al poco mantenimiento de las alcantarillas. «Antes de construir aquí esto era el cauce de un riachuelo, no preparan bien las alcantarillas y las consecuencias las sufrimos los vecinos«, sentencia. Pese a ello, los vecinos han actuado rápido y ellos mismos han quitado las rejas de algunas alcantarillas, lo que ha impedido que el agua pasase de las cocheras. «Estaba en el trabajo cuando los vecinos me han mandado una foto, donde veía que el agua llegaba a la puerta de la cochera y decidí venirme por temor a que la casa se inundara», cuenta José García, vecino de la calle Newton. «Me vine por ver el posible daño que había causado el agua en casa porque da miedo que se alague la casa», relataba. Sin petanca y sin huertos Mirando al cielo han estado toda la mañana Antonio García y sus amigos del hogar de mayores de la barriada de Llera que ha quedado completamente anegada. «Yo vivo enfrente y desde las ocho de la mañana he visto desde mi casa como la entrada estaba toda cubierta por el agua y ya supe que hoy no podíamos entrar en la sede para echar el rato de todos los días», contaba. Su sorpresa cuando llegó junto a varios de sus compañeros de petanca es que ni siquera podían abrir la sede de la asociación. «No nos atrevemos a abrir la puerta porque hay agua dentro, agua en la entrada y se nos va a venir toda encima. Será mejor esperar a que baje un poco el nivel», contaba García que estaba preocupado también por las cinco pistas de petanca de la que no quedaba ni rastro. «Creemos que hay 50 centímetros de agua, habrá que esperar a que pasen los días y se seque todo un poco porque habrán quedado inservibles», afirmó Manuel Larios, otro de los aficionados a este deporte. «Hubiese sido peor si hubiese hecho daño en viviendas, pero si esto estuviera bien construido estas cosas se hubiesen podido evitar», relataba Jesús Reja que estaba preocupado por su huerto, el número tres que el club de petanca tiene en los huertos urbanos de la barriada de Llera ha quedado inundado, como todos los demás. «Suponemos que se han salvado las habas, que es el producto más fuerte que tenemos sembrado, pero las lechugas, zanahorias, etc eso se ha perdido todo«, contaba García que espera que no llueva en las próximas horas. Para evitar más incidentes en la barriada los bomberos y Policía Local estuvieron allí esta mañana para mantener la seguridad en la calles, que algunas como Margarita Xiú ha sido cortada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión