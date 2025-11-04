HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El SES apoya el proyecto Cassandra para la detección del cáncer de pulmón con IA

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El Servicio Extremeño de Salud (SES) participa en el proyecto Cassandra, una iniciativa innovadora liderada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), que combina el cribado de cáncer de pulmón mediante la realización de una tomografía computarizada (TAC) con menor dosis de radiación, con programas de deshabituación del tabaco y la colaboración de la Atención Primaria.

Este proyecto, promovido en Extremadura por el Hospital Universitario de Badajoz, incorpora además el uso de Inteligencia Artificial (IA) para analizar los estudios radiológicos. El cribado incluye a pacientes mayores de 40 años, fumadores o exfumadores, que deseen participar voluntariamente.

«Avance decisivo»

Cassandra representa un «avance decisivo» en la detección precoz del cáncer de pulmón, gracias a un enfoque integral que combina tecnología de vanguardia, prevención activa y coordinación asistencial, destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El proyecto Cassandra, que cuenta con la colaboración activa de los servicios de Neumología y Radiología del Hospital Universitario de Badajoz, es ya una realidad asistencial en Extremadura.

En el marco de este compromiso con la prevención y la atención integral al paciente oncológico, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, acompañada por la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha visitado las sedes en Badajoz de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), donde ha tenido ocasión de saludar al personal de ambas entidades y conocer los proyectos y actividades que desarrollan en apoyo a pacientes oncológicos y a sus familias.

