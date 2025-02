El SES detecta otros tres positivos tras un caso de tuberculosis en un colegio de Badajoz

Ángela Murillo Lunes, 11 de noviembre 2024 | Actualizado 12/11/2024 15:23h. Comenta Compartir

El Sercicio Extremeño de Salud vigila la evolución de la tuberculosis en Extremadura. El pasado martes 5 de noviembre, la Dirección de Salud del área de Badajoz recibió una notificación de una clínica privada de la ciudad tras el diagnóstico de «un caso de tuberculosis relacionado con el colegio público Juventud», en la barriada de San Roque.

El SES ha realizado un estudio a 24 contactos de la persona infectada y hasta el momento los resultados indican que tres de ellos han dado un «primer resultado positivo», indican fuentes de la Consejería de Salud. Se les han realizado pruebas complementarias y se está a la espera de «confirmar si presentan la enfermedad».

Desde que Salud Pública conoció la presencia de tuberculosis en un colegio de la capital pacense, «se activaron todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica establecidos en los protocolos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) y la Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura, y actualmente estos procedimientos siguen en marcha».

La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas que más mortalidad ocasiona a nivel global, indica el Ministerio de Sanidad, que tiene un Plan para la Prevención y Control de esta patología. Se trata de una dolencia de declaración obligatoria, por lo que todos los casos deben ser puesto en conocimiento del RENAVE.

En el caso de Badajoz, los contactos relacionados se encuentran «bajo seguimiento, han sido estudiados y se encuentran a la espera de los resultados médicos». Salud sostiene además que mantiene comunicación con los progenitores para informarles sobre la evolución del caso.

El pasado 5 de noviembre, el SES, a través de la Dirección de Salud del área de Badajoz, «se puso en contacto con la dirección del colegio y comunicó las medidas a llevar a cabo, informando tanto a los padres de los alumnos implicados como a los profesores del centro».

Este diario se ha puesto en contacto con la directora del colegio Juventud, que ha declinado hacer declaraciones.

67 casos en 2024

En lo que va de año (hasta el 10 noviembre), el SES ha notificado en la región un total de 67 casos de tuberculosis. El mayor número se ha detectado en el área de salud de Don Benito-Villanueva (18), seguida de las áreas de Badajoz (16), Plasencia (9), Mérida (8), Cáceres (7), Llerena-Zafra (4), Navalmoral de la Mata (3) y Coria (2).

En total, son más infecciones que las detectadas en todoe l 2023, cuando se identificaron 51 casos: 13 en el área de salud de Badajoz, 12 en Don Benito-Villanueva, 6 en Plasencia, 4 en Cáceres, 7 en Mérida, 5 en Llerena-Zafra, 3 en Navalmoral de la Mata y uno en Coria.

Enfermedad infecciosa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de un aumento del número de personas que contraen esta enfermedad. «Probablemente, vuelve a ser la principal causa de muertes en el mundo provocadas por un patógeno infeccioso, tras tres años en los que lo fue la Covid-19».

La tuberculosis es una enfermedad causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones. Se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe.

Según estimaciones de la OMS, alrededor de una cuarta parte de la población mundial se ha infectado por el bacilo tuberculoso y entre el 5% y el 10% de estas personas acaba presentando síntomas y enfermando.

Las personas infectadas que no han enfermado no transmiten la enfermedad. La tuberculosis suele tratarse con antibióticos específicos y puede ser mortal si no se trata.

Los más comúnmente utilizados, según la OMS, son isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol.

Síntomas

Los síntomas habituales de la tuberculosis son un tos prolongada (a veces con sangre), dolor en el pecho, astenia, cansancio, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

Esta sintomatología depende -según la OMS- de la parte del cuerpo afectada. Aunque suele afectar a los pulmones, «también pueden verse afectados los riñones, el cerebro, la columna vertebral y la piel».

