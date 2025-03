El servicio de grúa de Badajoz cuenta con 14 conductores para seis grupos

El servicio municipal de grúa cuenta con 14 conductores para los seis grupos operativos que existen y cubrir todos los horarios.

El sindicato policial Aspolobba ... ofrece estos datos y reivindica que deberían ser 18 conductores. Con esa cifra, cada unidad contaría con tres oficiales conductores. Esto es, cuatro más. Con esa cifra sería posible cubrir todos los turnos, que deben cubrir las 24 horas de todos los días del año.

Además, desde Aspolobba señalan a que la mayoría de ellos son mayores y están próximos a la jubilación, así como que al menos dos de ellos están de baja laboral desde hace tiempo.

Según el sindicato, este es el motivo de que «la mayoría de las veces no hay grúa municipal, con lo que ello conlleva para la ciudad y para los requerimientos de las fuerzas». El presidente, Manuel Manzano, incide en que no se pueden realizar controles para evitar accidentes, por ejemplo. O no pueden atender las reclamaciones de los pacenses cuando un vehículo bloquea un aparcamiento por estar aparcado delante de un vado.

El sindicato ha reclamado más dotaciones a la grúa en el último mes, tras el accidente que costó la vida a un joven de 28 años en la avenida de Elvas el sábado día 14 o que un coche haya interrumpido las obras del corredor verde de la calle Stadium esta semana.

Desde el sindicato insisten en que el Gobierno local está dejando caer el servicio con el objetivo de privatizarlo en los próximos años.

Pleno

Por otro lado, el sindicato anuncia que acudirá al pleno del lunes con el objetivo de que el alcalde, Ignacio Gragera, sepa que mantienen sus reivindicaciones. «Vemos a una plantilla a la deriva completamente sin rumbo», lamentaron. Apuntan a que existe crispación por falta de personal y la «denegación de derechos».

El alcalde pactó este verano un aumento salarial para toda la plantilla de los agentes, pero no llegó a cumplirlo después de que el PP retirara su apoyo al acuerdo. Ahora que el alcalde se ha pasado de Cs a las filas de los populares, el sindicato policial retoma las reivindicaciones para exigir que lleve a término ese acuerdo. Además, el alcalde retiró la concejalía de la Policía Local a María José Solana, que terminó dimitiendo en verano. Desde entonces, él es el responsable de la delegación y pretende continuar como tal hasta las elecciones, por lo que el sindicato ha retomado sus reivindicaciones.