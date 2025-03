Unas gradas con 850 asientos permitirán ver la Semana Santa de Badajoz frente a la Catedral

Si las previsiones meteorológicas se cumplen, durante la madrugada de este miércoles los termómetros deben haber rozado los 3 grados centígrados. Son temperaturas bajas para ... esta época del año y asustan a quienes ansían vivir a partir del sábado una Semana Santa plena en intensidad.

Pero la Agencia Estatal de Meteorología anuncia una sensible subida de temperatura en los próximos días. Para el domingo habla de una máxima de 26 grados y una mezcla de sol y nubes que podría permitir la salida de la procesión de La Borriquita.

En las hermandades de Badajoz no lanzan las campanas al vuelo pero eso no les impide observar que la ciudad comienza a engalanarse para reactivar una fiesta que no ha podido celebrarse en la calle durante los últimos dos años.

Tal vez el mejor símbolo de ese sentimiento cofrade sea el graderío que desde este martes ha comenzado a levantarse frente a la Catedral Metropolitana de Badajoz, donde habrá 850 asientos que permitirán contemplar el paso de las procesiones. Esa carrera oficial «ampliada» se estrenará el domingo con la procesión de La Borriquita. Para ese día se espera una máxima de 26 grados, temperatura perfecta siempre que la lluvia no aparezca. «Este año me voy a emocionar todavía más, llevamos dos años muy duros y por fin parece que comenzamos a superar la pandemia», afirma Marisol Sánchez, hermana mayor de la cofradía que tiene su sede en la parroquia de San Roque.

Durante estos días ella es la encargada de mostrar los pasos a los niños de la barriada. Cada mañana se desplazan varios grupos de escolares a la parroquia, en la que les explica cuáles serán las novedades. «Mirad, la imagen de Santísimo Cristo Rey estrena este año una túnica de terciopelo morado y en el paso se ha colocado un palo más para facilitar el trabajo de los costaleros», les dice.

Últimos detalles

En la parroquia de San Andrés también han comenzado a montar los pasos. Llevan varios días trabajando y en estas jornadas previas están pendientes de los trabajos de restauración de los respiraderos del paso del Cristo del Descendimiento, que han comenzado a ser restaurados en el taller de Ricardo Augusto Kantowitz.

Explica el hermano mayor que el medallón central del frontal ya está terminado y en estos días esperan la llegada del lateral que hay a la derecha. «El problema es que la huelga del transporte ha retrasado la llegada del material que espera el restaurador. Confiamos en que esté a tiempo para que pueda salir en la procesión del Miércoles Santo».

«Nosotros también vamos avanzando para que todo esté a punto», indica José Ángel Recio, hermano mayor de Santo Domingo. La cofradía que representa es la única que sacará cuatro pasos a las calles y las dificultades para cubrir las cuadrillas de costaleros han sido algo mayores. «Todo va bien pero es verdad que contamos con pocos relevos», admite.

Para ayudar al colectivo de portadores el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura vuelve a ofrecer su Centro de Atención al Costalero para esta Semana Santa en Badajoz. Como novedad, ha puesto en marcha un observatorio de la condición física del Costalero en las instalaciones municipales del Vivero, por el que pasarán alrededor de 60 personas. Las evaluaciones realizadas permitirán conocer mejor el trabajo del costalero debajo del paso y, con ello, poder dar una atención fisioterápica más específica.