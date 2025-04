El desfile del Dulce Nombre de María en el Cerro de Reyes abre la Semana Santa de Badajoz

La barriada del Cerro de Reyes acogerá este Sábado de Pasión el primer desfile procesional de Badajoz. Partirá a las 20.00 horas de la ... parroquia de Jesús Obrero, junto a la rotonda de las Grullas, y será el primer acto de una larga semana que pondrá en la calle 15 procesiones, 28 pasos y una veintena de agrupaciones musicales.

La del Cerro será la única que no entrará en carrera oficial por no contar con dos pasos, pero esa peculiaridad no resta protagonismo a una hermandad que ha sabido ganarse el cariño de una barriada obrera que saca cada año en procesión a Nuestra Señora del Dulce Nombre de María. A ello se suma un Via Crucis viviente que el próximo Viernes Santo (a partir de las 11.00 desde la antigua parroquia de la calle Otumba) recreará la pasión de Cristo con un gran realismo.

La hermandad del Cerro de Reyes se fundó en 2012 y desde entonces ha trabajado para mejorar su desfile procesional, que en su edición de 2024 discurrirá por Pablo Neruda, Federico García Lorca, La Albuera, Marqués de Casa de Cagigal, Otumba, San Vicente de Paúl, La Albuera, Pablo Neruda y la rotonda de las Grullas antes de regresar al templo en torno a la 23.30 horas.

Este año la cofradía debía tener una nueva junta de hermandad, pero las elecciones se han retrasado y hasta que puedan realizarse ha sido nombrado comisario temporal de la hermandad Francisco Jesús Marcos, quien anima a toda la ciudad a disfrutar del desfile.

La principal novedad radica en el paso, al que han sido incorporados los respiraderos. Ocultos en ellos se colocarán 28 costaleros dirigidos por Juan Carlos García Romero, un capataz con una larga trayectoria en el mundo cofrade que forma parte también de la Asociación de Costaleros y Capataces San José.

Su experiencia ha sido clave para conformar un grupo de portadores en el que abundan los jóvenes, garantizándose de esa forma el futuro de una hermandad que aspira a crecer sin olvidarse de sus orígenes humildes.

Recuerda Francisco Jesús Marcos que el nacimiento de la hermandad coincidió en el tiempo con la visita que realizó la Virgen de la Soledad a la barriada del Cerro de Reyes en 2012. «Nunca olvidaremos a la Patrona en nuestro barrio, ni tampoco la visita que realizamos con la imagen del Dulce Nombre de María a la Catedral el año pasado para participar en la novena. Eso nos unió mucho al resto de las hermandades de la ciudad y creó unos vínculos que van a ser fundamentales».

Nuestra Señora del Dulce Nombre de María fue tallada en madera de cedro por Adrián Valverde Cantero y su bendición tuvo lugar en 2015. Tres años después salió en procesión por primera vez con el manto que había sido encargado a Javier Tomás Cabrera, del Taller Bordado y Costura Virgen de los Dolores Casal. Fue realizado en tela brocada, en rojo y oro, con el escudo de la hermandad bordado en hilo de oro.

Del acompañamiento musical se encargará la Banda Guzmán Ricis de Barcarrota y en el cortejo participarán los vecinos del barrio vestidos de calle.

En la actualidad la hermandad del Cerro de Reyes cuenta con casi 200 hermanos, una cifra que confía en seguir ampliando. «Para mí lo primero es la piña se ha conseguido crear, ha unido a muchas personas del barrio en torno a la parroquia y eso permite realizar muchas actividades», destaca Floren Rodríguez Navarro, uno de los hermanos que colaboran en la organización.