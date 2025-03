Los costaleros rejuvenecen la plantilla con 30 chavales esta Semana Santa en Badajoz

Una treintena de jóvenes se meterán este año bajo un paso por primera vez. O, al menos, lo harán agrupados en la asociación de costaleros ... y capataces San José. Los nuevos rejuvenecerán una plantilla que mermó en la Semana Santa de 2022, cuando algunos veteranos decidieron dar un paso al lado después de dos años sin fiesta por la pandemia.

Así lo explica José Luis Salgado, secretario de la asociación. «Tras el covid notamos un enfriamiento, sobre todo en gente más antigua, que llevaba muchos años y tras dos años sin salir decidieron dejar de hacerlo. Es normal. Y ahora notamos que hay bastante gente que quiere iniciarse». Algunos se han acercado a la asociación a echar una mano en alguna ocasión, han participado de las procesiones de otra manera hasta hacerse mayores o han dado ya sus primeras 'chicotás' en las cruces de mayo.

Este domingo empezaron a verse nuevas caras en la sede de la asociación, en la Plaza Alta, en el inicio de los preparativos de la Semana Santa. Los costaleros empiezan justo después de Navidad con la 'igualá' general. Con una medidor digital tuneado con una vara de madera, los más experimentados de la asociación buscan la séptima vértebra de cada costalero para saber cuánto la distancia del suelo.

En función de esa altura los van agrupando para organizar después la ubicación de cada uno en las trabajaderas. Los más altos en los costeros y el más bajo de todos justo en el centro.

Para ser lo más exacto posible, había algunos que se cambiaban de zapatos y se ponían los que llevarán ese día. O un calzado más parecido al que llevarán entre el 2 y el 9 de abril que en estos días de frío y lluvia. Juan Tinoco explica, no obstante, que se trata de una orientación y que no hay mejor manera de medir que la tradicional. Esto es, poniendo a los más iguales juntos y buscar con cada mano la vértebra donde descansará el peso.

350 miembros

Uno a uno, la asociación esperaba a sus 350 miembros, aunque por experiencia saben que no todos pueden acercarse y en los próximos días llamarán al resto para ver si cuentan con ellos.

Los hay que no dudan. Como Juan Pedro Remedios, que saca los pasos de El cristo de la Espina, del Amor y el Cristo Yacente con la asociación y, además, el Amarrao de la Soledad. Cuatro pasos en tres días con una tradición que comenzó cuando cumplió 17 años y que mantiene con 31. Ahora empezará a intensificar entrenamientos. Sobre todo, correr y sentadillas para prepararse. Dice que, a pesar de lo que pueda parecer, toda la fuerza de la Semana Santa se hace con las piernas.

Ricardo Becerra, presidente de la asociación, dice que no es necesario ser «un superhombre ni Spiderman, sino tener fe. Además, hay costaleros que no creen en Dios. Pero sí viven algo debajo de los pasos. Allí hay cosas que no se pueden explicar».

«Bajo los pasos las sensaciones son inexplicables. Nos unimos y todos somos uno» Juan Carlos Suero

En eso coincide Juan Carlos Suero, que lleva años viviendo la Semana Santa. «Bajo los pasos las sensaciones son inexplicables. Nos unimos y todos somos uno». Llegó a calzar cinco pasos, ahora saca a dos.

La asociación mece las imágenes de La Espina y la Amargura (Martes Santo), el Descendimiento de San Andrés (Miércoles Santo), la Veracruz (Jueves Santo) y el Santo Entierro (Viernes Santo).

Cuadrilla femenina

La Virgen de las Lágrimas es la única con cuadrilla femenina. María Pina hizo que su madre le firmara una autorización para estrenarse en este mundo con solo 15 años. Desde entonces ha sido fiel a la experiencia y anima a todas las mujeres a que lo prueben. Ella, de hecho, este año ha sumado a una amiga.

Todos intentan sumar vocaciones. Hasta el Miércoles Santo tienen suficientes costales, pero el presidente reconoce que el Jueves y Viernes Santo necesitarían alguno más para poder ir más holgados. No se le olvida la experiencia del año pasado, cuando la Procesión Magna del Viernes Santo requirió a 500 costaleros y la asociación aportó 300. Desde 1989, año de fundación de la asociación, unos años han contado con más hombros que otros. Ahora animan a hombres y mujeres a vivir la experiencia.

¿Cómo hacerse costalero?

Quienes estén interesados pueden ponerse en contacto con la asociación a través del número de teléfono 636005774 y del correo electrónico asociaciondecostalerossanjose@gmail.com.

Pocos reconocen tener problemas de espalda por esta devoción y la asociación agradece el apoyo que les presta el Colegio de Fisioterapeutas.