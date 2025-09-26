La sede del INSS en Badajoz incorpora un Punto Violeta como espacio seguro

La sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la Ronda del Pilar de Badajoz ha incorporado un Punto Violeta, que se ... ofrece como un espacio «seguro, accesible y visible», donde las víctimas de violencia de género pueden encontrar apoyo, información sobre sus derechos y orientación para acceder a los recursos.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, visitó ayer este Punto Violeta en el INSS, que ha definido como «un sitio clave» porque hay muchas ayudas referidas a mujeres víctimas de violencia de género, por lo que la preparación y la atención en este edificio es «muy importante» y para ello se ha llevado a cabo un curso en el que se han formado tres funcionarios.

De este modo, los trabajadores están «perfectamente» preparados para atender a las víctimas de violencia de género que puedan acercarse a este Punto Violeta, con los que se busca una sensibilización ante una «lacra social» como es la violencia de género.

Quintana ha agradecido la implicación de los funcionarios de la Administración General del Estado con esta iniciativa, que «no se queda solamente aquí», sino que en los ocho centros de este instituto en la provincia también quieren poner estos puntos, ha avanzado.

Cabe destacar que junto al del INSS en la ciudad de Badajoz, también cuentan con Puntos Violeta la Agencia Tributaria en las dos provincias,; las delegaciones de Hacienda de la Administración General del Estado o el INSS de Cáceres; como también hay en los servicios de Muface.