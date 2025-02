La saturación del parking lleva a las caravanas junto a la piscina de la margen derecha

Concha, Carmen, Manuel y Antonio se despertaron ayer junto al parque del río, pero en el aparcamiento que existe junto a la piscina inacabada de ... la margen derecha.

Los cuatro proceden de Madrid, son amigos de toda la vida y empezaron hace décadas a conocer España con la tienda de campaña a cuestas. Después pasaron a la caravana y ahora llevan dos autocaravanas en las que, ya jubilados, recorren España. Partieron de Madrid, el sábado durmieron en Plasencia, el domingo almorzaron en Alburquerque y durmieron en el aparcamiento que existe junto a la piscina empantanada de la margen derecha antes de poner rumbo a conocer la Alcazaba.

Eligieron esta ubicación junto a la piscina porque el área oficial, junto al Puente de Palmas, está llena. Ante la saturación, son partidarios de que este tipo de áreas sean de pago. Dicen que estos vehículos pueden llevar depósitos de cien litros de agua y que lo lógico sería pagar por ese agua, así como por los servicios que se reciben. «No nos importa tener áreas de pago, el ansia de algunos autocaravanistas es no pagar nada, y no me parece bien. Nosotros venimos en estos vehículos, pero comemos en los restaurantes y compramos en las tiendas. Venimos a disfrutar», explican.

Su idea es continuar el camino hacia Elvas y Olivenza para llegar después a Río Tinto y volver a Madrid por Monesterio y Zafra.

En este aparcamiento no oficial, muy próximo al Hotel NH, había trece caravanas aparcadas a media mañana de ayer. Algunas ya habían partido rumbo a otro destino.

De manera oficial, en Badajoz hay dos áreas públicas y una privada. Pero en la aplicación más usada por los caravanistas del mundo (park4night), hay catorce ubicaciones recomendadas para estacionar dentro de la ciudad pacense.

Además de esta junto a la piscina inacabada, los turistas recomiendan el parque canino junto del Cerro del Viento, el polideportivo de la Granadilla, el club de Piragüismo, la avenida de Elvas cerca del restaurante KFC, Ciudad Jardín, la Ronda Norte, el baluarte de San Pedro y El Nevero. Se pueden leer reseñas sobre las dotaciones cercanas a cada punto, como supermercados, parques, restaurantes, tiendas o si ofrece tranquilidad para descansar, etc.

Ampliar El aparcamiento oficial de caravanas junto al Puente de Palmas, este lunes, lleno. Pakopí

En el área municipal oficial, junto al parque del río y en los aledaños del puente de Palmas, ayer no cabía ni un vehículo más. Cuenta con agua potable y punto para evacuar aguas sucias, pero solo dispone de 20 plazas y resulta difícil encontrar una libre. Carlos llegó de Valencia el domingo y tiene previsto marcharse hoy martes, y se queja de que no se controle que los usuarios no sobrepasen la estancia máxima de cuatro días establecida en la ordenanza municipal.

Porque, dice, hay muchos usuarios que encuentran este tipo de estacionamientos tranquilos, con servicios y gratis, y se llevan semanas sin mover la autocaravana. Al igual que Manuel, Antonio Concha y Carmen es crítico con el turista que no quiere pagar por usar los áreas de aparcamiento.

«Hay gente que viene a este tipo de áreas, preparadas, céntricas y con buen tiempo, y se quedan varios meses. Llevo mucho andado y sé cómo funciona esto». Señala que es habitual pagar por estos servicios en otros países y no alcanza a comprender que aquí se mantengan gratis.

Área en Caya

El Ayuntamiento sabe de la saturación, por eso abrirá el otro área oficial que existe en la ciudad el próximo fin de semana, de cara al Carnaval. El Consistorio preparó ese segundo área municipal junto a Lusiberia, en el recinto de Caya. Duplicaron el espacio que solían tener reservado para los feriantes de San Juan hasta los 11.000 metros cuadrados, los asfaltaron, dotaron de saneamiento y electricidad e invirtieron 183.000 euros. El recinto está vallado y cuenta con dos accesos (uno peatonal y otro para vehículos) que están cerrados habitualmente, pero que van a abrir en los próximos días. El problema es que se ubica lejos del centro para ir andando, pero, por contra, ofrece tranquilidad a quienes quieran descansar.

Entre los autocaravanistas consultados, nadie tenía previsto quedarse hasta el Carnaval. Pero en los últimos años ha habido bastantes turistas en la ciudad que duermen en sus vehículos durante la gran fiesta. Por eso, y aunque no tenga punto de agua, se usa como segundo parking el solar del mercadillo de los martes. De hecho, en las oficinas de Turismo lo ofrecen. El Ayuntamiento ha autorizado una concentración de caravanas para el próximo fin de semana, coincidiendo con los días grandes del Carnaval.

El año pasado ya tuvo lugar un encuentro y se contaron hasta 180 autocaravanas en este solar. Algunas de ellas procedían de otros países como Francia.

La ciudad cuenta otro área oficial, pero privada, que figura en la aplicación de los caravanistas. Se ubica cerca de Tesoros Piratas, en el polígono de Pealsa, y cuesta un euro. Dispone de lavadoras, duchas, aseos y conexión eléctrica. Pero está fuera del casco urbano.