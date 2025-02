Salud confía en decidir este año la nueva ubicación de Los Pinos

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 8 de mayo 2024, 08:42 Comenta Compartir

La consejera de Salud, Sara García Espada, avanzó ayer que la ubicación provisional del centro de salud Los Pinos no estará en el «extrarradio» de Badajoz.

García Espada, que aseguró que siguen trabajando en este traslado provisional del centro de salud antes de su ubicación definitiva, que espera que sea en el antiguo hospital provincial de la capital pacense, reiteró que se trata de una de las «preocupaciones» que tiene desde que asumió el cargo. «Todos los pasos se están dando hacia ese camino», indicó respecto al emplazamiento en el hospital provincial, al tiempo que señaló que se trabaja en un emplazamiento provisional que «siempre» ha querido que sea dentro de la zona básica de salud a la que corresponde este centro.

Sin embargo, no dio más detalles y contarán «cuando esté todo preparado», que confían en que sea «lo más breve posible» y que antes de que finalice el año puedan comunicar dónde va a ser la ubicación y cómo se va a efectuar.

La consejera incidió en que «hubiera sido muy fácil» sacar el centro de salud de su zona básica a una «muy periférica» de la ciudad y que lo barajaron, pero, en su opinión, «no era suficiente» dada la población que cubre, en la mayoría de los casos de una edad avanzada y sería un «impedimento». «Por ese motivo –recalcó– se sigue trabajando y con mucha ilusión y con mucho entusiasmo» para que la ubicación que tienen «vista como provisional pueda ser una realidad lo antes posible». No obstante, no van a adelantarlo «hasta que no sea una realidad» y, en todo caso, trasladó a los vecinos que «estén tranquilos»: «no va a salir al extrarradio de la ciudad, y ese es mi cometido, pero queremos que sea una realidad lo antes posible, los proyectos administrativos tienen un plazo». Sobre si antes de finales de año podría estar lista la ubicación provisional, reconoció que es «difícil» y que le hubiera gustado que hubiera sido así, pero que en todo caso se están dando todos los pasos para agilizar el proyecto administrativo de licitación.

La consejera hizo estas declaraciones en un desayuno solidario a beneficio de la Asociación Oncológica de Extremadura en la Comandancia de la Guardia Civil en Santo Domingo.