Roban el rosario de la Virgen del Cerro de Reyes después de una misa

Abraham Rodríguez Burgos Badajoz Lunes, 2 de octubre 2023, 13:44 | Actualizado 14:40h.

La Hermandad de Jesús Obrero del Cerro de Reyes sufrió un robo en la tarde del sábado pasado. El objeto robado fue el rosario que portaba la imagen de la Virgen Dulce Nombre de María. Se trata de un rosario de plata con perlas, decorado con un medallón de la Virgen del Rocío. La hermandad sospecha de un individuo que describen como un «hombre moreno, alto y delgado» que deambulaba por los alrededores de la capilla durante la misa.

Roge Cadenas, vecina del barrio y miembro de la hermandad, asegura que el sospechoso no era vecino de la zona y actuaba de manera extraña durante la liturgia. Según enuncia Cadenas, el sujeto sospechoso del robo podría estar implicado en más robos, ya que siempre se le ha visto en las zonas afectadas por este tipo de sucesos. «Gracias que no ha dañado la figura», declara Cadenas admitiendo que la imagen está intacta tras el hurto.El rosario fue adquirido en Fátima y según las declaraciones de la vecina Cadenas tenía «un valor sentimental» lejos del monetario.Los vecinos no tienen intención de denunciar debido al bajo valor que pueda tener la joya. Los integrantes de la Hermandad piden difusión a los pacenses ante la posibilidad de encontrar el Rosario en venta a través de las redes.

Otros robos a Vírgenes

Este hurto se une a la lista de robos a instituciones religiosas. En agosto de este mismo año la iglesia de Santo Domingo fue víctima del robo de dos o más cepillos de limosna, sumado a los daños ocasionados por los ladrones en el momento del robo. En el acto la virgen perdió la mano que sostenía el cetro y que más tarde sería restaurada. En abril de 2022 sucedió otro robo que conmocionó a los habitantes de Los Santos de Maimona: el de la cabeza y la corona de la Virgen de la Estrella. A pesar de que las cámaras del recinto captaran imágenes de lo sucedido, a día de hoy se sigue sin saber quiénes fueron los autores de un robo con daños que consternó al pueblo. Por suerte los devotos se encuentran satisfechos tras la bendición de la nueva corona y la restauración de su tan querida patrona.

En enero de ese mismo año, unas vecinas de la localidad de Casas de Millán serían testigos de los estragos causados por el robo del rosario y los pendientes a la patrona cacereña.

Durante el verano de 2009 se consiguió detener al autor del robo cometido en la imagen de la Virgen de la Aurora, en Villanueva d ela Serena. No obstante, no se encontraron los objetos sustraídos, entre los que estaban la corona, conocida popularmente como 'La Carrerita' por la procesión del Domingo de Resurrección. El acusado fue liberado con cargos a pesar de las pruebas. La investigación seguía en marcha para indagar sobre la autoría única del robo puesto que cabía la posibilidad de que hubiera sido ayudado.