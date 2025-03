«Rezamos por nuestras hermanas clarisas para que el Señor las ilumine»

Las Clarisas es una orden franciscana que fue fundada por Santa Clara, italiana nacida en Asís en 1194. Más de ochocientos años después son conocidas ... por su excelente mano para la repostería. En Extremadura, los dulces que elaboran en algunos de sus conventos se venden en El Corte Inglés y desde este año también en Carrefour.

El domingo 26 de mayo la Conferencia Episcopal Española celebrará la jornada 'Pro Orantibus', concebida para rezarle a aquellos religiosos dedicados a la vida contemplativa (a los de vida consagrada se les dedica otra jornada en febrero). Ese día muchos fieles pedirán por las hermanas clarisas de Belogrado (Burgos), hoy alejadas del rebaño católico y en rebeldía contra la archidiócesis de Burgos y la diócesis de Vitoria, a las que pertenecen y con las que han roto por no autorizarles una operación inmobiliaria. Se trata de 16 monjas de clausura de las aproximadamente 16.000 hermanas de la Orden de Santa Clara que hay repartidas por los cinco continentes.

En Extremadura hay unas noventa clarisas, hermanas que ya rezan por las rebeldes a la vez que se desmarcan de la polémica causada por estas religiosas del norte de España que han osado criticar al Papa Francisco y han abierto su propia cuenta de Instagram para expresar su descontento y que nadie hable por ellas.

Aunque solían salir en los medios por sus recetas, o por haber participado con sus trufas y bombones de mojito en el cónclave gastronómico Madrid Fusion, esta semana han saltado a los medios de comunicación porque a un grupo de clarisas no les dejan vender un monasterio en Derio (Vizcaya) –que es la otra sede que tiene la comunidad de Belorado–, para comprar un convento en Orduña (Vizcaya) que pensaban ir pagando poco a poco. En esta operación fallida las 16 monjas díscolas se han alineado con el autoproclamado obispo Pablo de Rojas Sánchez-Franco, acusado de querer crear una secta y que fue excomulgado en 2019, lo cual ha indignado aun más a la Conferencia Episcopal Española.

Las monjas están al tanto

En la mayoría de conventos de clarisas de Extremadura están al tanto de la brecha que se ha abierto entre este grupo de monjas clarisas y sus superiores, reconocía este jueves desde Cáceres sor Asunción, vicaria del convento de San Pablo, donde residen actualmente trece hermanas clarisas.

«Esto es cosa de ellas. Nosotras nos dedicamos a la vida contemplativa y rezamos por ellas para que el Señor las ilumine. Pertenecen –matizaba la religiosa– a otra federación diferente a la nuestra, que es la bética mientras que ellas pertenecen a la federación de Nuestra Señora de Aranzazu (el jueves emitió un comunicado desmarcándose también). En España hay ocho federaciones diferentes, pero nosotras, las Clarisas, nos hemos distinguido siempre por nuestra obediencia al Papa. Lo que debería haber es diálogo con la Santa Sede, no ruptura».

Sor Margarita, por su parte, es hermana clarisa en el convento de Santa Ana en Badajoz, donde se encuentra la comunidad más numerosa de la región con 21 monjas de clausura. «Estamos igual de sorprendidas que todas los demás. No tenemos contacto con ellas, solo sabemos lo que han publicado los medios y ellas pertenecen a otra federación. En cualquier caso, es su decisión aunque nosotras sus razones no las compartimos y su rebelión no tiene nada que ver con las demás clarisas», decía a este diario.

En Extremadura hay unas doscientas monjas de clausura. La mayoría son clarisas, de las que quedan unas noventa repartidas en siete conventos de la archidiócesis de Badajoz-Mérida y dos en la de Cáceres.

En el primer caso están en Almendralejo (Monasterio nuestra Señora del Amparo), Campanario (Nuestra Señora de la Encarnación), Llerena ( Madre de Dios de los pobres), Montijo (Santo Cristo del Pasmo), y Zafra (Nuestra Señora del Valle).

En Badajoz capital, el convento de Santa Ana tiene en la actualidad 21 hermanas clarisas, mientras que el Convento de Las Descalzas acoge a otras doce. El resto de los conventos tiene de media unas diez monjas cada una, apuntan desde la Diócesis Mérida-Badajoz.

En la Diócesis de Coria-Cáceres, que tiene dos conventos, el de San Pablo y el de Santa Clara, cuentan en la actualidad con trece y nueve religiosas clarisas respectivamente viviendo entre sus muros. En la diócesis de Plasencia no hay ningún convento de monjas clarisas.

Convento vacío en Jerez de los Caballeros

Hay que tener en cuenta que muchos conventos se quedan vacíos por falta de vocaciones y las religiosas de la misma congregación están continuamente reagrupándose en otras sedes.

En Extremadura el convento de Nuestra Señora de Gracia, en Jerez de los Caballeros, quedó vacío en 2008 y se puso a la venta por tres millones de euros (se vendió por un precio muy inferior). Tiene 3.400 metros cuadrados. Las diez clarisas que quedaban allí se mudaron al convento de Santa Ana en Badajoz y el edificio de Jerez de los Caballeros finalmente fue adquirido por un empresario. Inició una obra para construir un hotel de cuatro estrellas en pleno centro de la localidad, si bien la obra quedó paralizada hace varios años.

Otras órdenes de clausura presentes en la región son las agustinas (en Fregenal de la Sierra), las carmelitas (en Badajoz, Talavera la Real y Fuente de Cantos) o las concepcionistas (Cabeza del Buey y Villanueva de la Serena).

Y si nos referimos a vida contemplativa masculina, en toda Extremadura solo resiste el Monasterio de Yuste, perteneciente a la Diócesis de Plasencia y que en 2009 dejó de ser habitado por los monjes jerónimos, si bien en 2013 llegaron monjes de la Orden de San Pablo Primer Eremita, procedentes de Polonia.