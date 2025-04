Los restaurantes de Badajoz cuelgan el cartel de completo para las comidas de Navidad

No lo ha pasado bien la hostelería durante los años de la pandemia. Lo que se denominó como 'nueva normalidad' parece disiparse en estos días, ... ya que los restaurantes de Badajoz tienen casi todo reservado para cenas y comidas de Navidad, sean de empresas, instituciones o asociaciones como de grupos de amigos y familiares.

En 2019 era normal ver la Plaza de los Alféreces a rebosar en los días más señalados —como serán este 16 y 17 de diciembre, los más demandados para comidas y cenas— y durante los fines de semanas cercanos a Nochebuena. Ahora, según cuentan los hosteleros de la zona, la sensación de lleno absoluto está a punto de cumplirse: a todos les quedan pocos huecos y, en la mayoría de casos, las comidas —más que las cenas— están reservadas desde hace tiempo.

«Vemos más alegría y más movimiento», asegura Enrique Moreno, del restaurante Lo Nuestro, que indica también que no solo se están volviendo a celebrar las típicas comidas de empresa que se suspendieron durante la pandemia, sino que se han adelantado. «Nosotros venimos trabajando desde finales de noviembre y notamos que hay más gente reservando. De hecho, a efectos de reservas para empresas, nos encontramos a los niveles de 2019, el último año de normalidad que tuvimos», subraya.

Esta 'temporada' de comidas y cenas de Navidad para empresas dura hasta el día 15 de diciembre. A partir de ahí, todo va dirigido a celebraciones de amigos y familiares. «Podemos tener algún hueco, pero durante esos días, y hasta el Día de Reyes, estamos hasta arriba. Realmente, es a partir de este puente, aunque tengamos mucho trabajo desde noviembre, cuando comienza nuestro mes más importante».

Por otro lado, para Juan Carlos Boraita, de El Viejo Bar, aún es pronto para hablar de reservas, porque todavía queda tiempo. Y eso que su restaurante, como los demás de los Alféreces, también está hasta arriba. «De todos modos, aunque se van a cubrir las previsiones y volveremos a las cifras de antes de la pandemia, tampoco hay que echar las campanas al vuelo».

Boraita se refiere a que es cierto que las empresas hace mucho tiempo que reservaron y que empezaron con comidas. Sin embargo, los grupos de familiares y amigos siempre tardan más en reservar. Prudencia, pide, tras dos años «nefastos» donde la hostelería ha quedado muy dañada.

De todos modos, en El Viejo Bar tienen días donde ya no le quedan más huecos. Y es que, al igual que los otros restaurantes, reservar para el mediodía «es imposible. Puede haber algún grupo que se caiga… Pero no lo creo».

Por último, José Antonio Palma, del Mentidero, lo tiene claro: «Vamos como un cohete. Mucha afluencia, como era en el 2019. Grupos grandes, empresas, familias. Todo completo hasta Nochebuena. Y desde hace un mes, tenemos que decir. A mí me sorprende que vaya todo bien, porque el año pasado íbamos igual hasta que llegó la variante ómicron y se fue todo al garete».

Menor rentabilidad

En definitiva, una vuelta a la verdadera normalidad que, a pesar del optimismo, también tiene otra cara que mostrar: la subida, desde hace dos años, desde los precios en la compra de materias primas a las facturas de la luz. ¿Se notará en el bolsillo de los pacenses? Todos coinciden: se notará, pero poco, ya que, aunque hayan subido los precios de los menús navideños, los que bajan en rentabilidad son ellos.

«Al final, la gente lo que busca oferta y demanda y el servicio que ofrezca el local. Nosotros vamos a ir muy justitos, es lo que toca», señala Palma.

A lo que Moreno añade que, para estas Navidades, el consumo se está manteniendo como en 2019. Eso sí, en ese año compraban más barato y las facturas eran menores. De todos modos, en Lo Nuestro no pueden repercutir esos gastos en luz y materia prima en el precio que ofrecen. «Nuestra rentabilidad será menor. No podemos subir más nuestros precios».

Y destaca: «Pero no pensamos en eso. Tenemos que apretar hasta principios de enero, porque en febrero y marzo bajaremos mucho. En diciembre tenemos mucha afluencia y tenemos que intentar trabajar todo lo que podamos porque luego no podremos».

Optimismo ante posibles contagios

Esta semana, HOY publicó una entrevista al virólogo José Antonio López, en la que indicaba que, aunque no hay que preocuparse en exceso por las nuevas variantes, sí que la covid repuntará en Navidad por los festejos en sitios cerrados.

Desde El Viejo Bar, Boraita asegura que no notan miedo pero que, de todos modos, en su restaurante han hecho obras en lo que antes eran los escaparates fijos, que ahora son cristaleras que han reconvertido en abatibles.

«Si el tiempo acompaña y no hace mucho frío podremos abrir y tener todo ventilado. Nos faltaría solo poner una barandilla, con sus correspondientes cables, para no tener problemas con el escalón que separa la calle del local. Hemos hecho una gran inversión para mejorar en este tema y que no tengamos problemas en el futuro», señala.

Asimismo, tanto desde el Mentidero como de Lo Nuestro admiten que saben que pueden ocurrir estos repuntes, ya sean de covid, otras gripes, etcétera. Enfermedades que pueden volver a provocar miedo y, por lo tanto, anulaciones en las reservas. Aun así, se muestran optimistas. «Ni ha habido anulaciones ni nada, todo sigue normalizado».