Imagen de archivo del río Gévora. HOY

Restauran el tramo bajo del río Gévora para evitar inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Guadiana realiza trabajos con el fin de recuperar la morfología fluvial a través de fondos Feder

Redacción

MÉRIDA.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) realiza trabajos para recuperar la morfología fluvial y mejorar la respuesta frente a inundaciones en el tramo bajo del río Gévora, una actuación cofinanciada con fondos Feder en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

El principal objetivo del proyecto es restaurar la continuidad hidrológica del río Gévora, recuperando la funcionalidad del cauce como ecosistema y reforzando la estructura ribereña autóctona para potenciar su laminación natural.

Entre las actuaciones ya ejecutadas destaca la demolición del azud de La Changarrilla, una infraestructura «obsoleta» debido a su «antigüedad» y al «alto nivel de sedimentación» que ocasionaba «importantes perjuicios ambientales» y se encontraba en «desuso».

Asimismo, se ha procedido a la retirada de un paso en la zona de Vegas de Las Mesas, también en «desuso», cuya eliminación contribuye a mejorar el flujo hidráulico y la seguridad en el entorno.

En la actualidad, las obras continúan con la realización de tratamientos selvícolas en las márgenes y en el dominio público hidráulico, que incluyen cortas, podas y rozas, así como la eliminación de ejemplares muertos, deteriorados o enfermos, tanto por razones fitosanitarias como para prevenir daños ante posibles avenidas extraordinarias.

De igual modo, el proyecto contempla la aplicación de la técnica denominada ‘curage’, que consiste en permeabilizar masas de sedimentos consolidados por la vegetación, abriendo pequeños ramales o pasillos que permiten reconectar trazados antiguos, facilitar el paso del agua y mejorar el drenaje natural del cauce.

