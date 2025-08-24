La residencia para personas con autismo toma forma en Huerta Rosales

Es muy probable que los primeros usuarios no puedan acceder al edificio hasta dentro de dos años, pero ya se puede ver cómo será la ... residencia regional para personas con autismo en la ciudad de Badajoz.

Las obras comenzaron en septiembre, aunque es ahora cuando se advierte cómo es la estructura. El inmueble viene a completar una de las esquinas de Huerta Rosales que quedaban por edificar, en la confluencia de la avenida de Godofredo Ortega y Muñoz con la calle Arturo Barea, prácticamente enfrente de la Jefatura de la Policía Local.

A pesar del desarrollo que experimentó esta zona de Valdepasillas hace tres décadas, este solar estaba pendiente de edificación por su uso dotacional en un suelo muy próximo al colegio Enrique Segura Covarsí.

Por otro lado, Apnaba, que es la asociación de padres de personas con autismo, llevaba años pidiendo colaboración a las administraciones para construir una nueva residencia. Las instalaciones con las que cuentan en el parque Bioclimático se han quedado pequeñas mientras que los padres de los primeros usuarios se han hecho mayores y en algunos casos ya no pueden cuidar de sus hijos. Se dan situaciones de progenitores con más de 80 años cuidando de hijos en la cincuentena sin autonomía. En algunos casos la discapacidad es del 90%. Aun así esperan una plaza porque las instalaciones actuales solo disponen de once.

La inversión regional es de 5,1 millones de euros en este edificio que también dispondrá de centro de día

Por eso la Diputación le cedió este suelo de 2.116 metros cuadrados en 2004 para que ellos se encargaran de la edificación, pero no lograron los fondos en 2020 y el suelo revirtió en la administración. La reclamación cumplía dos décadas cuando la Junta de Extremadura dio el paso al frente , que poco antes de las elecciones de 2023 y aprobó que la única residencia regional para estas personas se ubicara en Badajoz. Destinó una inversión de 5,1 millones de euros.

Es por tanto la administración regional la que realiza las obras en un suelo cedido por la Diputación, pero aún no está formalizado sobre el papel que Apnaba vaya a gestionarlo porque tendrá alcance regional. Además, se quiere evitar hospitalizaciones de urgencia de personas con estos problemas. A pesar de que la inversión de más de cinco millones en estas obras obedece a las reclamaciones de Apnaba, podría ser que finalmente tuviera otra gestión dado que saldrá a concurso público. Aun es pronto para formalizar esta documentación porque las obras comenzaron en septiembre pasado y no se prevé su finalización hasta septiembre del próximo año. Esto es, en 2026.

Desde la calle ya se puede apreciar el avance de las obras y la estructura de una actuación que, según la Junta de Extremadura, se encuentra ejecutada el 30%. Queda, por tanto, bastante aún por hacer y no existe una fecha de entrada para los primeros usuarios. Pero, por plazos, será cómo mínimo en 2027.

Hay que tener en cuenta que el contrato de obras no incluye el equipamiento. El propósito de la Junta es licitar la adquisición de todo el material después de las obras para no interferir en la ejecución, que no se dañen los equipos y no se queden obsoletos antes de su estreno.

Una residencia con 36 plazas y centro de día El centro tendrá capacidad para 36 personas y atenderá principalmente a aquellas con diagnósticos de trastornos del espectro autista o con necesidades de apoyo conductual. El nuevo servicio tendrá dos edificios, uno residencial y otro que funcionará como centro de día para que los usuarios puedan recibir sus terapias. Aunque estarán comunicados, los accesos se plantean de forma independiente. Desde la calle ya se puede apreciar que la residencia tendrá dos plantas, con nueve habitaciones individuales distribuidas en dos alas por planta. Los aseos, que estarán fuera de los dormitorios, se localizarán en los pasillos y serán adaptados. En cuanto al centro de día, en la planta baja se localizarán los servicios de administración del centro, las salas de trabajo común para los profesores y vestuarios. El complejo estará también dotado de gimnasio, que estará vinculado a la consulta del fisioterapeuta, lavandería, cocina, comedor, sala de usos múltiples, sala de visitas, sala de estar y televisión y garaje.