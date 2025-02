Qué requisitos cumple Badajoz para ser Municipio de Gran Población igual que Mérida

Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 19 de julio 2023, 13:57 | Actualizado 14:03h. Comenta Compartir

En España hay 135 localidades que cuentan con la declaración de Municipio de Gran Población y Badajoz aspira a ser la 136. Para ello la capital pacense tendrá que pasar un proceso de tramitación, ya que hay una serie de requisitos. Con este paso se uniría a Mérida que es el único municipio extremeño de esta categoría.

No todas las localidades bajo este epígrafe son grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Prueba de ello es Mérida, con casi 60.000 habitantes, que cuenta con esta consideración. También hay casos como el de Gandía que no cumple requisitos ni de población ni es capital, pero ha recibido el título por el aumento de residentes que sufre en verano.

La principal ventaja de esta declaración es que permite una serie de medidas organizativas que los municipios normales no tienen, es decir, el Ayuntamiento tienen más competencias y se reorganiza con nuevas herramientas. Por ejemplo puede tener vicealcalde, presidente del pleno municipal (que no tiene porqué coincidir con el alcalde), plenos de distrito en los barrios, etc. Esto supone, además, poder conseguir más fondos del Estado siempre y que se justifiquen por necesidades organizativas.

Hay cuatro formas de conseguir la declaración de Municipio de Gran Población según la Ley de Régimen Local. La primera acepta automáticamente a todas las ciudades con más de 250.000 habitantes. Es el caso de Madrid y Barcelona y otras 15 localidades más. Algunas superan solo levemente la cifra como Vitoria.

La segunda forma de lograr este título es ser capital de provincia con más de 175.000 habitantes. Badajoz es la cabecera provincial, pero solo tiene 153.000 vecinos, por lo que no se puede acoger a este requisito. Sí lo han hecho La Coruña, Oviedo o San Sebastián.

El tercer grupo es en el que espera entrar Badajoz. Se trata de «municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de las instituciones autonómicas, cuando así lo decida la asamblea legislativa de la comunidad autónoma a iniciativa del respectivo ayuntamiento», detalla la Ley de Régimen Local. Este apartado es el que permitió ser Municipio de Gran Población a Mérida y es al que se acogerá la capital pacense.

Es decir, al no tener más de 175.000 habitantes, Badajoz tendrá que elevar su petición a la Asamblea de Extremadura que estudiará si merece el título. No hay fechas para esta tramitación, pero el Consistorio pacense espera poner en marcha este nuevo proyecto en 2025.

Hay una cuarta categoría que permite lograr el título a ciudades con menos población, pero que tengan circunstancias excepcionales económicas, sociales, históricas o culturales. En estos casos también necesitan la aprobación de las asambleas autonómicas. Es el caso de Gandía y de otras localidades como Dos Hermanas o Reus.