La reparación del paso ferroviario de Sagrajas se adjudica por 213.000 euros

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha adjudicado las obras de reparación del paso sobre la vía del ferrocarril en la pedanía pacense de ... Sagrajas, una actuación destinada a «mejorar la seguridad y durabilidad de esta infraestructura».

La actuación supone una inversión de 213.170,26 euros. Se prevé que se refuercen los muros en la zona de los estribos, el diseño e instalación de nuevos bajantes de agua, la reparación del firme de la estructura y la optimización del drenaje de toda la plataforma.

Las obras darán comienzo en las próximas semanas y se ejecutarán procurando minimizar las afecciones al tránsito.