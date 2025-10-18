La reparación del paso ferroviario de Sagrajas se adjudica por 213.000 euros
Redacción
BADAJOZ.
Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha adjudicado las obras de reparación del paso sobre la vía del ferrocarril en la pedanía pacense de ... Sagrajas, una actuación destinada a «mejorar la seguridad y durabilidad de esta infraestructura».
La actuación supone una inversión de 213.170,26 euros. Se prevé que se refuercen los muros en la zona de los estribos, el diseño e instalación de nuevos bajantes de agua, la reparación del firme de la estructura y la optimización del drenaje de toda la plataforma.
Las obras darán comienzo en las próximas semanas y se ejecutarán procurando minimizar las afecciones al tránsito.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión