Reivindican más plazas de enfermería especializada en salud mental

«La situación de la enfermería especializada en salud mental es preocupante, ya que no hay profesionales suficientes en la región y se da la circunstancia de que ante bajas, reducciones de jornada o periodos vacacionales son sustituidas por enfermeras sin especialidad. ¿Se imagina que una plaza de matrona, psiquiatra o traumatólogo sea ocupada por un profesional sin esa especialidad?», expone José Prieto, delegado en Extremadura de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental (AEESME).

Reivindican su labor en la atención integral a los pacientes con problemas de salud mental y reclaman, por eso, más plazas de formación especializada en la región.

Explica Prieto que esas sustituciones dependen de una bolsa de trabajo «que ahora mismo está agotada» y reclaman por eso medidas para solventar el déficit, «como mejorar los contratos laborales con mayor duración, sus condiciones económicas, y aumentar las plazas de formación especializada en Extremadura».

En el Universitario

José Prieto defiende la «labor esencial» de estos especialistas en la atención integral de la salud mental en la región. Un trabajo que reivindicarán hoy en el encuentro que celebran en el Hospital Universitario de Badajoz, que comenzará a las 8.30 horas con el lema ‘La enfermería de salud mental en la acción de cuidar’, y donde se expondrán los diferentes avances que en esta materia se llevan a cabo en la región.

AEESME reclama también ampliar la presencia de estos profesionales en dispositivos asistenciales que hoy carecen de ellos. «Nos preocupa que las enfermeras especialistas en Extremadura solo tengan ámbito de actuación en la administración pública y no desarrollen su actividad fundamental en otros dispositivos de carácter concertado o privados como son los centros de rehabilitación psicosocial o pisos tutelados», detalla el delegado en Extremadura de la asociación nacional. «Sin olvidar, en el ámbito de la administración pública, recursos pertenecientes al Sepad, en los que se da asistencia de enfermería a personas con patologías mentales».