La rehabilitación del convento de San Agustín de Badajoz saca a la luz tres aljibes

La rehabilitación del convento de San Agustín, antiguo Colegio San Pedro de Alcántara, terminará en octubre. Así lo han indicado este jueves, durante la ... visita que arquitectos y concejales han realizado esta mañana a las obras. Este inmueble, ubicado en la calle Chapín del Casco Antiguo, acogerá la escuela de Artes y Oficios, previsiblemente a partir de septiembre de 2024.

La rehabilitación corre a cargo de un equipo de arquitectos dirigido por Rafael Guridi, especializado en Patrimonio. Estos han diseñado una recuperación tras oír las necesidades de la escuela. Entre ellas, una docena de aulas amplias, algunas de 100 metros cuadrados y otras de 50, que aún deben tomar forma.

La reforma del convento de San Agustín Periodo de ejecución. 14 meses. Comenzaron en noviembre de 2022.

Empresa adjudicataria. UTE Díaz Cubero SA y Al-Senera.

Importe. Las obras tienen un presupuesto de 2,2 millones de euros, que el Ayuntamiento financia en un 80% con fondos Dusi y en un 20% con fondos propios. Con la redacción del proyecto y el seguimiento arqueológico, la actuación asciende a 2,6 millones de euros.

Futuro uso. Sede de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, que actualmente se encuentra en el Palacio de Godoy.

Las obras comenzaron en noviembre, ya han levantado el pavimento y picado las paredes. A cada paso van encontrando restos de la vida de un edificio que tiene 400 años y que ha tenido muchos usos.

Han hallado tres suelos. Uno hidráulico el siglo XX por el que corrieron los niños cuando era el colegio San Pedro de Alcántara, otro de pizarra de cuando el edificio tuvo uso militar y, probablemente, el original de barro de cuando fue un convento. En las paredes han aparecido pinturas en la escalera principal, y en los dos claustros, un aljibe en cada uno. Han encontrado un tercero que no esperaban a las puertas del antiguo convento y que formaría parte de las huertas que en su día formaban parte del monasterio y que bajaban desde el Casco Antiguo hasta el río.

Muy cerca de donde han hallado ese tercer aljibe, los arquitectos han decidido construir un nuevo edificio. Quedará dentro del complejo y no se verá desde el calle. En este van a reunir todas las instalaciones necesarias (cuadros de luces, máquinas de acondicionamiento térmico, entre otras), los aseos y el ascensor. De esta forma, no será necesario introducir todos estos elementos en el edificio ya rehabilitado. Los de planta baja irán por el suelo y los de la planta alta, por el techo. Así no tendrán que tocar las bóvedas de los claustros.

Este edificio de máquinas estará diseñado de manera que se pueda conectar con una futura ampliación que el Ayuntamiento ha dejado sobre la mesa. «Tratamos el edificio como un venerable anciano, al que hay que tratar con respeto», explica el arquitecto Rafael Guridi.

Tras la reforma, el edificio acogerá la Escuela de Artes y Oficios y será la Diputación la institución encargada de amueblar y dotar a las instalaciones de los medios para que puedan impartirse las clases. Habrá que esperar para ello al curso 2024-2025 y, de momento, continuarán en el antiguo Palacio de Godoy.

La escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí está gestionada por un consorcio en el que participan el Ayuntamiento y la Diputación.

El alcalde, Ignacio Gragera, ha destacado que de los 750 metros cuadrados que ahora usan los alumnos y profesores, pasarán a más de 2.000 metros cuadrados. La escuela dará vida al Casco Antiguo por las tardes, dado que se dan clases en horario vespertino.

Anexo al convento que ahora se rehabilita, se ubica un segundo claustro que fue rehabilitado en 2005 y que también se usará para las funciones de la escuela.

Edificio del siglo XVI

San Agustín ha sido convento, cuartel militar, juzgado y colegio. Los agustinos construyeron el convento en el siglo XVI y XVII sobre las trazas de la iglesia de San Lorenzo, que adjudicaron a los agustinos en 1430. Algunas hipótesis indican que se construyó sobre la antigua mezquita extramuros, según recordó el arquitecto Rafael Guridi.

Cambió de manos con la desamortización de 1820, cuando fue expropiado a la Iglesia y subastado. El Ejército lo convirtió en un cuartel de infantería.

Tras la marcha de los militares, el Ayuntamiento se ocupó del inmueble, que trasladó allí los juzgados en 1936.

Entre 1940 y 1990 fue el colegio San Pedro de Alcántara, hasta que abrió una nueva sede más moderna en la calle José Lanot. El próximo capítulo de su ajetreada historia pasa ahora por la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz.