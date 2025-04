La reforma del Lisboa y Las Tres Campanas reforzarán la oferta hotelera en Badajoz

La capacidad hotelera de Badajoz se ampliará entre finales de este año y el próximo. Las 15 habitaciones del hotel de Las Tres Campanas acogerán ... huéspedes antes del 31 de diciembre y el hotel Lisboa tiene las reservas bloqueadas a partir del 1 de julio por los preparativos de las obras.

La conversión de este último en un establecimiento de cuatro estrellas conllevará pasar de las 96 habitaciones abiertas actuales a recuperar las 165 originales. O, al menos, acercarse todo lo posible a ese número en función de las medidas que finalmente tengan.

A estos dos establecimientos se sumará un edificio completo con 27 apartamentos turísticos y 88 plazas. La promotora Civitas reformará el conocido como edificio 'Generali' en la plaza de España para abrirlo en la primavera de 2024, según la directora general de la promotora, Marta García-Valcarcel. La inversión será de tres millones de euros. «Creemos que hay una necesidad importante en la ciudad para alquilar. No solo para fin de semana, también hay gente que necesita alojamiento una semana o un mes por trabajo y opta por un apartamento».

Hay otros dos edificios para apartamentos turísticos en marcha. Uno en la calle Martín Cansado y otro en Joaquín Costa. En ambos casos a iniciativa de promotores privados y con todo el edificio completo destinado a esta función, algo obligado por la Ley de Turismo de Extremadura, según explica el concejal de Turismo, Jaime Mejías. «Vienen a responder a la nueva oferta turística que prefiere apartamentos a hoteles y dar una opción que a día de hoy es muy escasa en la ciudad».

Jaime Mejías señala que la reapertura del Hotel Lisboa, la inauguración de Las Tres Campanas y los apartamentos turísticos «daremos un salto cuantitativo de plazas hoteleras».

Según sus números, la ciudad cuenta con 1.300 y superarán las 1.600 cuando el Hotel Lisboa abra. Una vez que entre en funcionamiento, «será el más grande de la ciudad». La capacidad de alojar turistas aumenta a 2.000 si se cuenta con Elvas y Campomayor, los dos municipios con los que Badajoz forma la Eurociudad y donde suelen alojarse los huéspedes que no encuentran sitio en la capital pacense.

Entre la reforma del Hotel Lisboa y la apertura de Las Tres campanas, la ciudad añadirá 84 habitaciones a las 733 que tiene la ciudad desde hace años. El último establecimiento en abrir sus puertas fue el Hotel Las Bóvedas en 2009.

A pesar de que Badajoz tiene ocho hoteles de más de tres estrellas, resultó muy complicado encontrar una habitación libre el primer fin de semana de Carnaval. Incluso, en Cetex creen que hubo visitantes que pernoctaron en Portugal. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿Hace falta seguir ampliando la oferta hotelera en Badajoz?

Para Manuel Moreno, presidente de Cetex, las habitaciones se agotan en momentos puntuales. Al Carnaval se une, por ejemplo, este fin de semana con la Feria de Olivenza. «Cuando hablamos del cien por cien o cifras altas son determinados puentes, gente que viene a algunas fiestas, en verano funciona el paso a Lisboa... Pero no tenemos el punto de ciudades costeras, Mérida o Cáceres. Se hace ruido por Carnaval, pero un hotel se mantiene 365 días al año y no solo con las habitaciones. También hay eventos, comuniones, bodas, salones para empresas...».

Jesús Clemente, director del AC y presidente de la Asociación Empresarial de Alojamientos Turísticos Ciudad de Badajoz, explica que el primer sábado de Carnaval se colgó el cartel de 'lleno' en todos los establecimientos. La media de las noches del viernes, el sábado y el domingo fue del 86% de ocupación. También que, sin llegar a ser tan alta, la ocupación del segundo fin de semana le ha sorprendido para bien. Los establecimientos han vendido el 71% de sus habitaciones. «Lo que hay que pedir es que el Ayuntamiento llene ese segundo fin de semana de actividades para que los visitantes digan: 'si no puedo ver el desfile de 52 comparsas, puedo ver otro con 20 que va a ser también espectacular. Porque un desfile de 20 comparsas es espectacular».

El Mundialito de fútbol

El Carnaval suele reportar buenos datos de ocupación, al igual que la feria del toro de Olivenza o el Mundialito de fútbol. El problema –incide– es que en ocasiones este campeonato de fútbol, que es de organización privada, coincide con Ecuextre, la feria del Toro y el Caballo que organiza el Ayuntamiento. «Hace falta coordinación para que las actividades no se solapen. Esta es una petición de hoteles, hostales y comercio de siempre. Que se cree una mesa para ver este tipo de cosas porque si uno organiza un congreso, lo lanza todo y después no hay habitaciones de hotel para los asistentes, pues queda muy mal mandarlos a Mérida».

Entonces, ¿hacen falta más hoteles? «La ocupación de Badajoz del año pasado, aproximadamente y con información de la mayoría de establecimientos de tres y cuatro estrellas, estuvo en torno al 70%, que está muy bien. Eso quiere decir que hay periodos de lleno y otros que no».

Jesús Clemente celebra la reforma del Hotel Lisboa, la futura oferta de Las Tres Campanas y la dotación de apartamentos turísticos si están bien regulados. Advierte que «si no hay más plazas hoteleras es probablemente porque somos una isla todavía. Las comunicaciones no nos permiten crecer más. Es inadmisible que la carretera de Cáceres siga como está, que no tengamos una conexión ferroviaria del siglo XXI y lo que tarda la actual, falta una autovía con Cáceres, mejores conexiones aéreas y alguna internacional».

«¿Quieren venir eventos a la ciudad, pero no pueden porque no hay forma de llegar? Es la pescadilla que se muerde la cola. Para lo que hay, no hacen falta más hoteles. Si hay mejores comunicaciones, harán falta más hoteles. Porque ¿cuánto deja de hacer en Badajoz porque no hay conexiones?».

«En Badajoz hay pocas conexiones y son carísimas y no hay plazas hoteleras, principalmente, porque no hay comunicaciones. Con las comunicaciones vendría crecimiento por todas partes», señala Jesús Clemente.

Mejías añade que Badajoz ha afianzado la temporada alta del Carnaval a San Juan. La feria de Olivenza de este fin de semana, la Recreación de los Sitios de Badajoz (del 24 al 26 de marzo), la Semana Santa, Los Palomos (finales de mayo) y la feria atraen a muchos visitantes. Entre unos y otros, se desarrollan las ferias de Mayores, de la Belleza y Ecuextre en Ifeba. Mejías asegura que el Ayuntamiento se coordina para evitar que las actividades se solapen, aunque reconoce que la ciudad ha crecido mucho y que es complicado encontrar un fin de semana sin cita cultural o deportiva.

La experiencia de Turismo es que las pernoctaciones bajan cuando pasa la feria. Aunque las oficinas municipales de Turismo notaron más visitantes de países escandinavos y Japón el pasado verano, casi todos llegados desde Lisboa con idea de ver la Alcazaba de Badajoz y el Teatro Romano de Mérida.

¿Qué dicen en la recepción?

Y en la recepción de uno de los hoteles clásicos de la ciudad, ¿qué dicen? En el Hotel Río son tajantes: «No creo que sean necesarios más hoteles. Puntualmente la ciudad se ve desbordada, pero no tiene eventos continuos. Si Ifeba y el Palacio de Congresos tuvieran actividades como eventos, simposios o reuniones todos los fines de semana... quizás sí. Pero no es de esa manera. El año tiene 365 días, los días muy fuertes son 20 ó 30 días. Sobran otros 230», reflexiona la directora del Hotel Río, Esther Silvero.

La experiencia en el Hotel Río es que este Carnaval ha funcionado, sobre todo, que la Junta declarara festivo el martes 21 de febrero en toda la región.

«Hay gente que se ha cogido el puente porque no trabajaba el martes y han venido del norte de Extremadura, de La Siberia... o que han decidido quedarse el sábado en el Carnaval de Cáceres y venirse el lunes a Badajoz y dormir aquí. Antes solo llenábamos el sábado, o como mucho el viernes, y los huéspedes se marchaban el domingo a mitad del desfile. Ahora hemos estado llenos el domingo y el lunes, algo que nunca había sucedido. Ese movimiento interno de la comunidad ha sido el verdadero impacto en la ciudad este año».

En cambio, el segundo fin de semana apenas se ha notado en las pernoctaciones del Hotel Río. Entre los motivos que llevó al Ayuntamiento a extender la fiesta durante diez días se encuentra el objetivo de atraer más visitantes al calor de la declaración de Fiesta de Interés Internacional. Pero en su caso no ha surtido efecto.

«No ha tenido ningún impacto. Hemos estado al 50% de ocupación, la misma que el año pasado. Ha sido un fin de semana normal», explica Esther Silvero. Aunque cree que, con el tiempo, puede atraer turistas.

En diciembre, los hoteles ya apuntaron a que iban recuperando los niveles anteriores a la pandemia. En enero y febrero, señalan desde el Hotel Río, han vuelto a registrar buenos datos de ocupación. La pandemia hizo a este establecimiento clásico paralizar la renovación de las 37 habitaciones más antiguas, algo que realizan este 2023 para seguir siendo atractivos.