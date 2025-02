El PP recupera el concejal número nueve en Badajoz

Rocío Romero Badajoz Lunes, 26 de septiembre 2022, 10:47 Comenta Compartir

Francisco Javier Pizarro (Badajoz, 1987, graduado en Empresariales y Administración y Dirección de Empresas) ha tomado este lunes posesión su acta como concejal. y jurado su cargo. De esta manera, el PP vuelve a tener nueve concejales, un número que perdió en agosto.

La concejala popular María José Solana dimitió un mes después de que el alcalde de Cs la cesara de todas sus delegaciones en respuesta a que el PP dejó en papel mojado el acuerdo con la Policía Local que ella misma había negociado. Pizarro la sustituye este lunes como concejal.

El número de ediles, nueve, es determinante porque las fuerzas están muy ajustadas tras las elecciones de 2019. El bloque de Cs (cuatro ediles), PP (nueve) y el ex de Vox (uno) suman la mayoría absoluta. Esto es, 14. Por contra, el PSOE (12) y Podemos (uno) suman trece.

Cualquier alteración en las votaciones de pleno está muy medida. En la sesión de inicios de septiembre, por ejemplo, no salió adelante el expediente para la concesión de medallas a la Policía Local porque el Gobierno local necesitaba mayoría absoluta y no la tenía. En este sesión, si acuden todos los ediles del tripartito, podrían sacarlo adelante. Aunque este asunto no figura en el orden del día.

Pizarro ya fue edil entre 2016 y 2019. Hoy se convertirá en concejal de Juventud e Infancia, Sanidad y Transportes. La primera de las delegaciones estaba en manos de Antonio Cavacasillas, primer teniente de alcalde y alcaldable del PP. Al pasar esta delegación a otro edil, se alivia la carga de trabajo de cara a las elecciones de mayo. Las otras dos pertenecían al popular Jesús Coslado, que mantendrá Parques y Jardines.

En Sanidad se encarga de las campañas de desratización, desinsectación y fumigación de la ciudad. Transportes se encarga de las relaciones con la empresa gestora de los autobuses, Tubasa. Esta empresa mantiene con el Ayuntamiento algunos desencuentros a costa del déficit que se le paga anualmente y el Consistorio ha comenzado a auditar los números con una empresa externa.

El PP, por otro lado, ha renunciado a otorgar a otro concejal de su grupo las delegaciones que dirigía María José Solana. Así, de momento no habrá delegado de Contratación y Compras, Inspección de Aguas y Policía Local. Esta última delegación acumula polémicas desde inicios de año y mantiene un pulso con el Ayuntamiento al negarse a realizar refuerzos voluntarios mientras reclaman pagos atrasados por esos mismos servicios.

El pleno que se desarrolla este lunes verá otros asuntos, como la amortización de un crédito de 12 millones de euros que pidió el Ayuntamiento para hacer obras y que abona con remanentes, o la aprobación definitiva de la ampliación del contrato de limpieza con FCC.