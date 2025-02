Un recorrido de solo 100 metros impide la Carrera contra el cáncer de Badajoz

No hay acuerdo. La Carrera contra el Cáncer de Badajoz sigue suspendida. Un tramo de 100 metros de la avenida República Dominicana separa a los ... organizadores de esta cita y al Ayuntamiento de Badajoz. Los responsables municipales han tratado de negociar con los promotores de la carrera desde que se publicó que la Policía Local denegó el permiso para esta prueba, pero no se ha logrado una solución. La cita estaba prevista para el 6 de noviembre con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer.

La diferencia entre ambas partes es mínima, pero nada indica que vaya a haber un acercamiento. El conflicto está en la avenida República Dominicana. Los promotores de la carrera piden que la salida esté en esta calle, como siempre, pero los responsables municipales proponen trasladarla a 100 metros, en la avenida del Guadiana.

La Carrera contra el Cáncer en homenaje a Antonio Pérez se ha celebrado desde hace nueve años saliendo de la avenida República Dominicana porque allí está la sede de la Asociación de Vecinos San Juan Macías (polígono de la Paz). Según los organizadores celebraron una reunión con responsables municipales en la que les garantizaron que se mantendría el circuito. En concreto se vieron con el entonces alcalde Francisco Fragoso, la concejala de Policía anterior, María José Solana y el superintendente Rubén Muñoz.

Sin embargo, en agosto, cuando solicitaron permiso, la Policía Local lo denegó y les indicó que el recorrido debía transcurrir por el parque del río. Ante esto, los organizadores decidieron cancelar la carrera. Este viernes el Ayuntamiento hizo una nueva propuesta, permitiendo parte del recorrido por el polígono La Paz, pero sin los 100 metros de la avenida República Dominicana. Sin embargo, los promotores han rechazado la solución y piden que se mantenga el acuerdo.

José Manuel Muñoz, uno de los organizadores de la Carrera contra el Cáncer justifica que es importante que mantengan la cita con su recorrido original porque organizan los eventos relacionados con la misma en la asociación de vecinos del barrio. «Allí hacemos las carreras infantiles. Además, el circuito va hasta el azud y, si lo movemos, nos metemos en una zona complicada allí», añade.

«Otro inconveniente es que, al salir de la avenida del Guadiana, en seguida llegamos al parque del río y el camino se estrecha. Necesitamos salir de una avenida ancha para que los corredores se estiren», explica.

Muñoz asegura que no hay justificación para eliminar la avenida República Dominicana. «Esta carrera nunca ha tenido mucha presencia de la policía, solo en algún momento y no tienen sentido que no se pueda estar en esa calle».