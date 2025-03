El PSOE recuerda a los militares que permanecieron fieles a la República en el golpe de 1936

El PSOE de Badajoz recordó este martes a «los militares que se mantuvieron fieles a la República, en una muestra de honor y valentía». Así ... lo hizo el secretario provincial del PSOE, Rafael Lemus, en un acto que se repite cada 15 de agosto en el cementerio de San Juan para rendir homenaje a los asesinados en 1936 en la ciudad por parte del bando nacionalista.

No es habitual que en esta jornada se dedique unas palabras «al numeroso grupo de militares que permanecieron leales a la República, a pesar de su posición social y de sus creencias religiosas». Lemus apuntó que «su lealtad» y al orden constitucional de 1931 permitió que el golpe de Estado no funcionara en un primer momento.

Fueron 42 generales de Brigada los que se mantuvieron fieles, mientras que otros 17 se sublevaron. Y eso que «muchos de ellos sabían que se dirigían a una muerte segura». Lemus recordó a algunos de ellos, que tuvieron un perfil transversal, «pero con una gran trayectoria de honor y servicios».

El PSOE agradeció a los militantes que participaron en la campaña de las elecciones generales del 23-J para defender los valores conquistados. «Los que se olvidaron de los matices solo para remar y remar». «Desde este atril apelo a los que se pusieron de perfil».

El PSOE de Badajoz vinculó este 15 de agosto con la amenaza que para ellos supone la entrada de Vox en las instituciones. «80 años después, la ultraderecha es una amenaza» , dijo Rafael Lemus este martes. De eso ya había hablado minutos antes el secretario de los socialistas en la ciudad de Badajoz, Ricardo Cabezas. Este alertó también de «los intentos de la derecha por falsear la historia» y los asesinatos de 1936 en Badajoz.

Cabezas citó los trabajos que en su día hicieron el periodista Mario Nieves y el camarógrafo René Brú, con cuyas crónicas e imágenes permiten acreditar qué ocurrió. Cabezas citó a Preston, que calcula que 2.000 personas perdieron aquellos días su vida en Badajoz, aunque otras fuentes incrementan la cifra hasta 4.000.

Ambos hilaron parte de su discurso sobre el reciente entierro de Salvador del Amo en el cementerio de San Juan, junto a su esposa, después de la identificación de sus restos. Fallecido en 1941, después de ser detenido en Badajoz por sus ideas políticas fue encarcelado y enterrado en Orduña. Salvador y su hermano Manuel eran agricultores y defendieron la república.

Los trabajos que se desarrollan ahora en el País Vasco han permitido la entrega a la familia y su posterior inhumación en el camposanto de Badajoz. Uno de sus familiares recibió un ramo de flores de manos de la concejala socialista Nuria Cabanillas.

El secretario general del PSOE de la ciudad de Badajoz, Ricardo Cabezas, recordó ayer este caso y proclamó: «Hoy Salvador del Amo somos todos».

En esta cita suelen intervenir los secretarios provinciales y locales del partido, puestos que hasta el momento no ha desarrollado una mujer. Pero este año dieron la palabra a la exconcejala Rita Ortega para dar su testimonio del franquismo. Ella recordó sus dos detenciones, en 1970 y 1974, en Valladolid. La primera vez por repartir folletos en los que reclamaban libertad y amnistía. La segunda de forma preventiva ante una concentración. Recuerda que esta vez, ya embarazada de seis meses, España empezaba a vivir momentos de apertura y recibió un trato respetuoso.

A pesar de que todo aquello ocurrió hace 40 años, Rita Ortega confesó haber sentido temor en los últimos meses por «los herederos de la dictadura». Habló de Vox y de su empeño en «negar la igualdad» en un partido que es racista y homófobo.

Los socialistas dejaron flores en las tumbas de Sinforiano Madroñero (primer alcalde del PSOE de la ciudad de Badajoz que fue asesinado por los militares sublevados poco después del inicio de la Guerra Civil) y Eladio López Alegría, que fue el primer alcalde de Badajoz elegido democráticamente y que también murió fusilado en 1936. Fue militante del Partido Republicano Radical Socialista.

Antes que el acto del PSOE tuvo lugar otro homenaje a los fallecidos, pero por parte de la Plataforma Agosto Antifascista. Esta plataforma reclama la recuperación de la Reforma Agraria y la Amnistía de los represaliados políticos. «Tras 87 años exigimos verdad, justicia y reparación». Con menos asistentes que el acto socialista, la plataforma reunió a varias decenas de personas, que fueron depositando flores en el memorial de forma individual.

Ampliar Momento del acto de la Plataforma Agosto Antifranquista. Pakopí

Con la emoción a flor de piel, Dolores Fernández Vázquez, recordó que a su abuelo paterno lo detuvieron en Olivenza y lo mataron en la ciudad de Badajoz. Ella es una de sus nietas pequeñas y con 70 años no había acudido aún a esta jornada, pero su hija le animó y la llevó. En su casa se hablaba poco de la guerra y fueron sus tías, las hermanas de su padre, las que con el tiempo le contaron qué había ocurrido. Aunque nunca, dice, perdieron el miedo. «Por honrar a mi padre, que no tuvo la oportunidad de poder hablar ni comentar porque murió en la dictadura. Ellos no pudieron hacer lo que hoy he podido hacer yo». Su padre tenía once años, dos hermanos mayores y dos pequeños cuando se quedó huérfano. «Ya he podido yo hoy cumplir», decía esta mañana Dolores Fernández.

«Estoy aquí por honrar a mi padre, que no tuvo la posibilidad de hablar porque murió en la dictadura; ya he podido cumplir yo hoy» Dolores Fernández Su abuelo murió asesinado durante la Guerra Civil

La Plataforma Agosto Antifascista hizo un acto de micrófono abierto, para que tomara la palabra quien quisiera. Lo hizo Darius, polaco, quien afirmó que en su colegio le enseñaron que la peor guerra es la que se libra entre hermanos. Le siguió un hombre portugués, que quiso recordar a todos aquellos que cruzaron la frontera huyendo del horror de la guerra.

Antonio Jesús Alonso reclamó que «nadie nos apriete las mentes». Una mujer leyó nombres de mujeres asesinadas en Asturias por sus ideas y que constan en una placa en Oviedo. Ella reclama que Badajoz también tenga un recuerdo para todas las mujeres que fueron asesinadas, así como un recuerdo especial a Matilde Landa.

Nacida en Badajoz en 1904, Landa fue una destacada militante del Partido Comunista de España (PCE) y está considerada uno de los referentes del movimiento obrero y comunista de los años 30 y 40.

La plataforma Agosto Antifascista lleva diez años celebrando su acto de forma independiente. Dicen que ellos quieren «hacer memoria» y no solo recordar los asesinatos. No están de acuerdo con una «política de reconciliación que equipara a verdugos con víctimas». En una de sus pancartas se podía leer: «Badajoz antifascista, ni olvido ni perdón».